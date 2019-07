El diputado DC Pablo Lorenzini manifestó este jueves, tras el ingreso de las indicaciones a la reforma tributaria, que "la principal debilidad hasta el momento está en los recursos para regiones y eso es algo clave pues no sacamos nada con tener elecciones de gobernadores regionales si no contarán con recursos".

El parlamentario DC agregó que "estamos analizando las indicaciones, pero en principio, mi primera visión es que esto ha mejorado un poco en claridad, respecto a lo que son las Pymes respecto a lo que son adultos mayores y la rebaja en sus contribuciones; pero, como les decía, de cara a las regiones, nada. Lo que están ofreciendo son 100 millones de dólares de aquí al 2025, y la mitad quedan para donde se hacen los proyectos, que son tres o cuatro regiones en el país; nuestros gobernadores van asumir el próximo año sin tener recursos".

Lorenzini señaló que "además, tenemos el problema de la integración. Yo sigo en la misma propuesta; separemos la integración, no tiene respaldo".

"Yo he planteado alguna idea, que algunos la han aceptado, el ministro dijo no me interesa. Si lo que quieren es bajarle los impuestos a los que más ganan, en vez de bajarle US$800 millones de dólares, bajémosle la mitad lo que implicaría bajar un punto de 27 a 26 directo y se acabó, sin todos los otros mecanismos que te dicen si tu inviertes, si tu dedicas los recursos para ciertas situaciones no pagas impuestos, cómo vamos a controlar aquello, si tu quieres realmente lo bueno que lo aprobemos ya en lo que estamos de acuerdo y dejemos el otro debate para discutirlo con más tiempo".

Finalmente, agregó que "hoy sigo manteniendo el rechazo a la integración, no me parece que hemos mejorado, aquí hay compensaciones se nos dan a 4 o 5 años, son muy parciales, tenemos que analizar la cifra en detalle, pero con lo que miré en estas indicaciones hoy día, mi voto no está disponible".