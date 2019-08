Corte de Apelaciones ordenó al Ejército entregar información a funcionario que fue sometido a espionaje

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Ejército que entregue la información de inteligencia obtenida del cabo primero Sergio Tudesca, uno de los funcionarios que sometido a espionaje en el marco de la "Operación Topógrafo", tras denunciar irregularidades.

La determinación del tribunal de alzada surge luego que el Ejército considerara ilegal la orden del Consejo para la Transparencia (CPLT) de facilitar a Tudesca toda la información que solicitó -por medio de solicitud pasiva- al cuerpo castrense.

Sin embargo, el Ejército se opuso a ello, argumentando que dicha información "dice relación con informes de inteligencia y contrainteligencia precisamente sobre las vulnerabilidades que para la seguridad militar importan las conductas de dicha clase, lo que es de la esencia mantener en reserva".

El revés para el Ejército se dio por la forma en la que se presentó el recurso de ilegalidad interpuesto por el abogado Juan Pablo Monti en representación del comandante en Jefe de la institución, Ricardo Martínez.

La Corte de Apelaciones señala que "quien actúa por el Ejército de Chile carece de representación legal al afecto, tanto porque solo comparece el comandante en Jefe del mismo, cuanto porque aquel no tiene la representación legal de la institución, la cual carece de personalidad jurídica propia, no puede comparecer en juicio, sino a través del Consejo de Defensa del Estado, que representa los intereses del Fisco".

Agregan que "el recurso de ilegalidad no podrá prosperar, fundamentalmente como se dijo, porque quien recurre carece de legitimación para hacerlo y su comparecencia no pudo ser validada por un actuar tardío que no implicó la validación de lo actuado".

Así, el Ejército deberá hacer entrega a Tudesca de la información de inteligencia, y complementar una serie de documentos que la institución ya había accedido a entregarle.