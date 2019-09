El choque frontal entre José Antonio Kast y la UDI

El tranquilo fin de semana del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast de pronto se vio sacudido. Su celular, probablemente, sonó debido al centenar de menciones en Twitter que recibió. ¿El motivo? Un reportaje del diario Tercera, donde se revela sus movimientos de dinero a través de tres sociedades que tiene en Panamá, un paraíso fiscal, con las que controla inmobiliarias, además de su participación como accionista de Cecinas Bavaria, negocio familiar que actualmente cuenta con siete rotiserías, seis cafeterías y cinco restaurantes.

Tras el reportaje, el proclamado candidato presidencial comenzó a poner en marcha un plan para defenderse, el que comenzó ayer a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que “soy el candidato que más han revisado y lo seguirán haciendo”, junto con agregar que no tiene "nada que ocultar".

Hoy siguió su defensa, siendo el lugar elegido para descargarse el matinal de Canal 13, "Bienvenidos". Y de paso, aprovechó de atacar sobre el mismo tema, a otro de los fuertes candidatos de la UDI para las próximas elecciones presidenciales: Joaquín Lavín.

Según Kast, nunca declaró estas propiedades en el extranjero "porque no existen y uno no puede declarar lo que no existe”.

En la entrevista, dijo que jamás tuvo participación en las sociedades panameñas y que las firmas fueron creadas por su hermano mayor, Christian Kast, quien decidió internacionalizar el holding familiar con la intención de manejar desde allá las inversiones hoteleras que hizo en el estado de Florida, Estados Unidos.

Los cuestionamientos siguieron, preguntándole cómo es que un candidato que dice amar tanto a Chile paga sus impuestos en Panamá. Kast nuevamente negó los hechos.

Después, atacó al actual alcalde de Las Condes, aunque sin mencionarlo directamente: "ojalá que a todos los candidatos los hagan transparentar, sería bueno que al candidato que viene para acá todos los miércoles también le hagan una revisión como ésta, yo no tengo nada que ocultar”.

Críticas a la UDI

Dentro de las numerosas críticas que recibió Kast, se encuentran las de la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.

La timonel del partido oficialista dijo, en entrevista con el citado medio, que si bien no era una obligación que Kast declarara esas empresas durante los años en que fue diputado, "el tema de pagar menos impuestos a veces, desde el punto de vista político, la gente lo castiga, y una situación similar es la que le costó la candidatura a Laurence Golborne".

Al respecto, Kast dijo que la UDI ha “ido perdiendo sintonía con la ciudadanía y a nosotros nos ha ido bastante bien con la recolección de firmas”.

"Tengo la convicción de que la mayoría de los militantes y dirigentes de la UDI no están de acuerdo con las declaraciones y la actitud oportunista de su presidenta", agregó.

"No voy a caer en ese juego. No es lo que se espera de la presidenta de la UDI", remató más tarde, a través de su red social favorita, Twitter.

Los nuevos documentos

Ante la constante defensa de Kast, La Tercera, medio que reveló inicialmente la información, publicó durante esta tarde una serie de escrituras públicas que se contradicen con el testimonio del líder republicano, quien dijo que jamás tuvo participación en las sociedades.

En los documentos se aprecia como él, junto a su hermano Christian Kast, son los representantes de Foods & Merchandising Investments Inc, Latin America Real Estate Investments Co. S.A. y Austral Inversiones S.A.

Los documentos son las escrituras notariales oficiales que están disponibles en el Registro Público de Panamá. Dichas escrituras, que son tres idénticas, corresponden a una protocolización de las juntas extraordinarias de accionistas realizadas, por las tres firmas offshore, el 11 de octubre de 2006. Es decir, se trata de la validación de las actas de esas reuniones a través de la revisión realizada por el notario Cecilio Roberto Moreno Arosemena de la provincia de Panamá.

Las primeras dos sociedades fueron firmas constituidas el 28 de agosto de 2003 por el abogado panameño Rolando Candanedo Navarro, socio fundador del Bufete Candanedo. En tanto, Austral Inversiones S.A. fue creada días después, el 1 de septiembre, por el mismo abogado. Todas con un capital de US$ 10.000 divido en 100 acciones al portador con un valor de US$ 100 cada una.

Posteriormente, la declaración de patrimonio e intereses que cuando era diputado, se realizó después de las tres juntas extraordinarias de accionistas de las firmas panameñas. En esa declaración el exparlamentario publicó participación como socio o accionista de 14 sociedades, en las cuales no figura ninguna de las panameñas. Posteriormente repitió la declaración, aumentando su participación a 27 sociedades. De nuevo, no aparecen las tres panameñas.