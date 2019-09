Negativa presidencial de Bachelet no sorprende a la oposición: “Es coherente con lo que ha señalado siempre"

"Estoy diciendo de que yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata". Esa cita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet dicha durante el fin de semana en una entrevista con TVN remeció levemente las huestes de la oposición, ya que para ellos no era "sorpresa" el anuncio de la expresidenta.

“Es lógico que dado su liderazgo y trayectoria, la imagen de Michelle Bachelet genere expectativas. Pero ella ha sido categórica en reiteradas oportunidades descartando su intención de competir nuevamente por la Presidencia”, dijo, por ejemplo, el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, en declaraciones recogidas por el diario La Tercera.

“Es coherente con lo que ha señalado siempre, que hay que dar espacios a los nuevos liderazgos y que hay nuevas personas que tienen que asumir estas responsabilidades”, agregó el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, al mismo medio.

De hecho, todos en la oposición ven en esta contundente declaración de Bachelet una oportunidad para presentar nuevas y diferentes cartas presidenciales de cara a las elecciones del 2021, como lo destaca el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

Esta decisión "plantea la necesidad de que la oposición tenga la capacidad de presentar una alternativa progresista, democrática y de futuro para Chile. La responsabilidad está en las manos de la oposición porque ahora se despeja esta supuesta candidatura que algunos han querido levantar, de modo de que la responsabilidad ahora recae en nosotros, en la oposición", dijo en entrevista con Emol.

¿Quiénes serían estos nombres? La senadora DC, Ximena Rincón no se aventura a decir uno, pero asegura que "hay y bastantes, lo importante es focalizarse en torno a una y entonces se verá cual es el respaldo de la ciudadanía".