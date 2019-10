Flexibilidad laboral: Gobierno presentará indicaciones al proyecto para reducir jornada "sin destruir empleos"

El Presidente Sebastián Piñera hizo este martes el lanzamiento de la Mesa de Trabajo y Calidad de Vida. Acompañado entre otros por el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y el titular de Hacienda Felipe Larraín.

En una breve declaración de más de 3 minutos y sin aceptar preguntas de la prensa, el Mandatario hizo alusión al proyecto de flexibilidad laboral que presentó ante el Congreso en agosto pasado, y estableció un plazo de ocho semanas para presentar indicaciones a la iniciativa.

Pero además, Piñera aprovechó la oportunidad para hacer un aparente guiño al proyecto de las 40 horas -presentado por la diputada Camila Vallejo (PC) y que cuenta con un amplio respaldo ciudadano- el que aseguró va a destruir empleos y castigará los salarios.

"Quiero agradecer muy sinceramente a un grupo de trabajo que ha aceptado generosamente colaborar para que estas tres grandes tendencias puedan compatibilizarse con un proyecto de ley que nos permita reducir la jornada de trabajo sin perder o destruir empleos, y sin castigar o reducir los salarios. Ese es el gran objetivo, y agradezco muy sinceramente a todos los que han aceptado este llamado", dijo.

Agregó que "hemos establecido un plazo de ocho semanas, de forma de poder ingresar al Congreso con las indicaciones al proyecto de ley que presentamos en agosto de este año, antes que termine este año. Esa es la tarea".

"El objetivo último del desarrollo es mejorar la calidad de vida de las personas (...) Y por eso, en el programa de nuestro Gobierno, está compatibilizar tres grandes tendencias: primero, esa demanda por tener más tiempo libre. Segundo, el poder maximizar el tiempo que los padres comparten con los hijos (…) Y la tercera tendencia es el cambio tecnológico, la robótica, que está haciendo que maquinas puedan hacer trabajos que antes hacían los hombres", sostuvo el Mandatario.

En esa línea, agregó que "el objetivo del proyecto de ley que enviamos al Congreso, es compatibilizar estas tres grandes tendencias, para poder reducir la jornada de trabajo, tener más tiempo libre con la familia, la cultura, el deporte, la recreación, y hacernos cargo del desafío del avance de la revolución industrial. Y por eso, buscar un mecanismo que permita adaptabilidad, flexibilidad para mejorar la productividad, y al mismo tiempo gradualidad para que todas las partes puedan adaptarse. Por ejemplo, el poder tener jornadas más adaptables, más flexibles, permite a las personas compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia y con todos los otros mundos".

Algunos de los integrantes de la mesa son: Rodrigo Valdes, ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet; Osvaldo Andrade, ex ministro de Trabajo en el primer Gobierno de Bachelet; Andrea Repetto, economista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI); Rodrigo Verga, ex presidente del Banco Central y José de Gregorio ex ministro de Economía.