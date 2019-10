El mensaje de Cecilia Morel a los votantes de Kast: "Son más las cosas que nos unen que las que nos separan"

Cecilia Morel, esposa del Presidente Sebastián Piñera, concedió una de sus entrevistas más políticas este domingo a La Tercera. Lo primero fue descartar que Piñera vaya a intentar competir por un tercer período en La Moneda.

"Él está consciente de que tienen que venir nuevos liderazgos, de abrir paso, sobre todo, con tantos liderazgos potentes. Es obvio que tienes que dar el relevo… Lo otro sería ya como egoísmo, creer que uno es el único que puede gobernar sería soberbio y para Sebastián es muy importante el relevo", dijo

En este sentido, Morel habló del buen momento que viven los liderazgos de la derecha, reconociendo que hay una buena cantidad de nombres para elegir. "Hay miles. Todos los que salen como precandidatos en la prensa: Lavín, Allamand, Ossandón, Chahuán, los dos Kast… Y no sabemos todavía qué va a pasar con muchos ministros, y ojalá que esta lista se siga alargando con los nombres de nuestras ministras, ¡sería genial!"

Morel se pronunció precisamente sobre uno de los asuntos más complejos para el oficialismo, José Antonio Kast. Pero si hace un año, en diciembre de 2018 decía que "José Antonio Kast representa una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose", hoy el mensaje fue totalmente distinto. Consultada sobre la idea de incluir al Partido Repúblicano en la lista de Chile Vamos para la elección de gobernadores, Morel afirmó que "esas son decisiones 100% de los partidos. Yo creo que lo que lleva a más logros en la vida es la unidad, y son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan de Kast. Pero no me voy a meter en esa discusión", dijo.

Sin embargo, sobre el representante de la derecha más dura dijo:

“Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan de Kast. La confianza en las personas, el valor de la libertad, la búsqueda de progreso y bienestar para todos los chilenos", aseguró.