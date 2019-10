Diputada Orsini aclara sus dichos y asegura que "el narcotráfico ha entrado en las instituciones"

Las declaraciones de la diputada de Revolución Democrática (RD), Maite Orsini, han causado revuelo en el Congreso. La parlamentaria dijo esta mañana que "hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico".

Tras el revuelo causado, Orsini salió esta tarde a explicar sus dichos. En esa línea, recordó que "no es una novedad que el narcotráfico, la droga, en particular la pasta base, avanza a paso rápido en las poblaciones y en nuestros barrios. No es una novedad que el narcotráfico se ha tomado muchos de los barrios de Chile".

"Hemos sido testigos de cómo el narcotráfico ha entrado en las instituciones. Hemos visto cómo ha permeado al Ejército, cuando hasta hace unos años nadie se lo hubiese esperado. Hemos visto cómo el Poder Judicial se ha visto también permeado, carabineros condenados por tener vínculos con el narcotráfico, hemos visto a municipios permeados también", agregó.

Según la diputada, "acá hay una realidad a la que muchos políticos y muchas personas están haciendo vista gorda. Y es que hoy los narcotraficantes no solamente están tocando las puertas de los vecinos, sino que están tocando las puertas de nuestras instituciones, de nuestros carabineros, nuestros militares y nuestros jueces".

"En ese contexto, señalé y reitero que en mi opinión las instituciónes como lo es la Cámara de Diputados, eventualmente, probablemente podría estar también siendo permeada por el narcotráfico. Sabemos que los narcos están tocando puertas y lo que me parece responsable con el Congreso y Chile es tener las alertas desde ya", recalcó.

Sin embargo, la parlamentaria reconoció no tener pruebas. "No tengo antecedentes de que algún diputado en particular tenga vínculos con el narcotráfico. Lo que tengo, al igual que todos ustedes, es información de que los narcotraficantes están entrando en nuestras instituciones, muchas en las cuales confiábamos profundamente".

"¿Es la Cámara un lugar que no pueda ser permeado por los narcotraficantes? No. Creo que es probable que lo haya, si, lo reitero. Lo dije en la mañana, no sé y no conozco un vínculo en particular con un parlamentario, sino que a lo que me refería era a las instituciones en términos genéricos", preguntó.