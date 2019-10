Baltazar Garzón manda carta a Piñera: “El pueblo no es el enemigo, sino la víctima”

“¿Qué está pasando en Chile?” es el título de la misiva enviada al Presidente Sebastián Piñera por el juez español Baltasar Garzón, en donde le enrostra la responsabilidad de su Gobierno en cómo ha enfrentado una protesta ciudadana que destaca como “un estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político alguno”.

El magistrado, que logró en 1998 la detención del dictador Augusto Pinochet, emplaza a Piñera por la declaración del Estado de Emergencia y por haber sacado a los militares a las calles, señalando que “señor Presidente, usted y el Gobierno que dirige se equivocan de objetivo: El pueblo no es el enemigo, sino la víctima y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción”.

El jurista y actual miembro del Consejo latinoamericano de Justicia y Democracia pone el foco en la desigualdad y la inequidad, que está en el fondo de los reclamos de este estallido social. “Convendrá conmigo, que debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo para una reducida élite política y empresarial” indica.

Luego, Garzón analiza otro hito del descontento social, la corrupción, un punto donde el juez también apunta directo al Presidente y su faceta empresarial. “Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción de grandes empresas, de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de Carabineros de Chile”.

“Todo ello hizo que una leve alza en el precio del metro fuera la gota que rebosó el vaso, unido a una descontrolada y brutal represión policial hacia estudiantes secundarios (…) Señor Presidente, tal parece que chilenas y chilenos han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro”, añadió.

Garzón enfatiza que “de más está decir que la violencia engendra más violencia, que no se puede combatir el fuego con gasolina, que con los militares en la calle tarde o temprano habrá heridos graves y más muertos. El Ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo. Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es para “combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a la delincuencia, las cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia, los saqueos y desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia estatal, que se ejerce de manera indiscriminada y que luego se oculta de la peor manera para garantizar su impunidad”.