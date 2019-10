ONU sostiene que recibió "garantías" para la realización de la COP25 en Chile

El estallido social que se produjo en Chile y que este viernes ya cumple una semana, ha puesto en entredicho la realización de la APEC y la COP25, ambas con sede en Santiago.

Fue el propio ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera quien puso paños fríos a la situación y aseguró que los preparativos para ambos eventos siguen en pie, aunque adecuándose a las circunstancias.

En la Organización de Naciones Unidas (ONU) también parece haber tranquilidad. De acuerdo a La Tercera, la Oficina de Cambio Climático de las Naciones Unidas (con sede en Bonn, Alemania), “ha recibido las garantías de que el gobierno de Chile ha tomado las medidas para restablecer el orden en Santiago y en otras partes del país”.

"Tenemos la esperanza de una resolución rápida y pacífica”, por lo que “continuamos con nuestra planificación para la COP25, con la seguridad y protección para todos los participantes como prioridad máxima", indicó el organismo.

Sin embargo algunas voces consideran que, con la actual tensión que se vive en las calles del país, no están dadas las condiciones para organizar la APEC y la COP25.

En esa línea, la senadora DC, Ximena Rincón dijo que presentará una solicitud a La Moneda para trasladar la cumbre a Costa Rica. En conversación con La Tercera, la parlamentaria aseguró que se trata sólo de un cambio de aeropuerto, ya que la atención de las autoridades debe estar enfocada en la actual crisis.

Por otra parte, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, consideró que "no están las condiciones de seguridad ni financieras para ser sedes de la COP25 Y Apec".

Pese a ello, el ex ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, se opuso a la cancelación del evento. "Sé que algunos que se han opuesto a la acción climática quieren bajar la COP. No es el momento, y por lo demás ya está casi terminada la instalación. Vendrá el momento de ver el tema. No hay que ser oportunistas cuando en el fondo la acción climática te incomoda. El mundo necesita una COP de ambición. Con un país sede con una contribución nacional alineada al Acuerdo de París. Una oportunidad de concretar anhelos de justicia ambiental".

Finalmente, la Sociedad Civil por la Acción Climática realizó un llamado exhortó tanto a la comunidad nacional como internacional a "presionar al gobierno para que la COP25 se realice en un Chile donde se respete la democracia y las garantías constitucionales. Ello requiere sacar a los militares de las calles y justicia plena ante las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en estos días".