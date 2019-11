Mario Desbordes: "Por supuesto que fue una alternativa" decretar estado de excepción

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, reconoció que existía la posibilidad de que Sebastián Piñera decretara nuevamente estado de excepción luego de la tensa jornada que se vivió este martes en varias ciudades del país, con multitudinarias marchas y hechos violentos en diversos puntos.

"Por supuesto que fue una alternativa", admitió el timonel de RN.

"Creo que los violentistas están buscando eso. La gente más violenta, los que incendiaron la iglesia, los que han destruido y saqueado supermercados, los que han vuelto a transformar Chile en un país en guerra, ellos están buscando eso. Habría sido lamentable por un lado, pero entendible por otro", señaló Desbordes respecto a la alternativa de que se convocara nuevamente un estado de excepción.

"Lo hemos conversado durante el día, los presidentes le hemos planteado al Presidente que si lo decretaba (el estado de emergencia) lo íbamos a apoyar con toda la fuerza porque sabíamos que la situación que se vivía en Chile en general ha sido una situación extrema", agregó el también diputado.

Además, el parlamentario dijo en CNN Chile que desconoce la razón por la cual el jefe de Estado decidió finalmente no convoar el estado de excepción. "No se cual será la razón, porque no he hablado con el presidente en la última hora".

Finalmente, Desbordes sostuvo que "el llamado a carabineros en retiro hace unos pocos años es algo que se conversó también en la tarde. Es una medida inédita, nunca se había hecho en la historia de Chile".