Allamand critica los dichos de Desbordes y se pone en la vereda de Van Rysselberghe y Kast

Los dichos del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, respecto a la necesidad de mantener las manifestaciones para conseguir cambios en el país y que el Gobierno debe responder en el corto plazo a las demandas sociales, causaron ruido en Chile Vamos e incluso en su propia tienda.

Ayer, el timonel RN advirtió que “si la gente no está alerta, muchos, sobre todo en mi sector, no van a hacer los cambios”, y planteó que “hay que llegar a acuerdos importantes en temas sociales en un máximo de dos semanas”.

Ante esto, el senador RN Andrés Allamand se desmarcó de las declaraciones del timonel de su partido, señalando que “cuando el Gobierno está débil es cuando más necesita que los partidarios lo respalden y por lo menos esa ha sido mi actitud permanente”, según dijo a Radio Duna.

Según el parlamentario, “ha sido muy importante el rol ha jugado RN de avanzar en la agenda social” y la tarea ahora es que “los partidos de Chile Vamos puedan actuar coordinadamente con el Gobierno para sacar adelante la agenda”.

Esta no es la única señal del senador RN hacia la conducción del partido, porque también ha estado en el centro de la polémica por su interpretación del acuerdo sobre el quorum de 2/3 para el trabajo de la convención encargada de redactar la nueva Constitución.

La crítica de Jacqueline van Rysselberghe

A las críticas contra Desbordes se sumó la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien señaló tras ser consultada por los dichos de su par de RN que “yo no estoy de acuerdo con esas palabras”.

“Cuando tú eres parte de un Gobierno no tienes que desafiar, tienes que ayudar, tienes que ayudar para que se ponga de pie, por dentro, En términos generales yo creo que la parte mínima de la lealtad es que cuando estás en problemas más que desafiar hay que ayudar”, indicó la senadora UDI en Radio Agricultura.

Consultada explícitamente si hay falta de lealtad por parte del presidente RN, la timonel gremialista respondió “no sé”, aunque sembró la duda sobre la representatividad de Desbordes al interior de su partido. “El es presidente de un partido, no Presidente de la República, tiene todo el derecho de decir (…) no sé si representa a todo el partido, no tengo idea”.

"Los aliados del Gobierno lo abandonan en su hora más crítica"

Pero Allamand y Van Rysselberghe no fueron los únicos en la derecha que criticar a Desbordes. También lo hizo el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Lamento que los partidos aliados del Gobierno lo abandonen en su hora más crítica. Nosotros hemos criticado y apoyado al Presidente cuando corresponde, pero tenemos libertad para hacerlo, porque no somos parte del Gobierno, no tenemos cargos ni un asiento en el Comité Político”, dijo en Twitter el exdiputado.

Kast añadió que “cuando un partido es de Gobierno, tiene que asumir su responsabilidad en las buenas y malas decisiones del Gobierno; tiene que alzar la voz en el Comité Político cuando corresponde; y por sobre todo, tiene que apoyar al Presidente cuando está en su momento más débil”.