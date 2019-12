Canciller Ribera asume responsabilidad por suspensión de la COP25 y la APEC: "Yo fui el que propuse no realizarlas"

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, asumió la responsabilidad por la suspensión de las cumbres de la APEC y la COP25, las que se iban a llevar a cabo en Santiago en noviembre diciembre respectivamente, pero que finalmente fueron canceladas debido al estallido social que comenzó el 18 de octubre.

"Si hay que buscar un responsable, es este ministro de Relaciones Exteriores, no otro. Así que, aquí estoy. Yo fui el que propuse no realizar ni la APEC ni la COP25", dijo Ribera en respuesta a la intervención del diputado del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, quien dudo de la presencia de los mandatarios invitados debido a los cuestionamientos al Gobierno por violaciones a los derechos humanos.

"¿Usted cree que en las actuales condiciones iban a venir el Presidente de EE.UU., el Presidente de China? No estaban las condiciones y esas condiciones las evaluaron los países que iban a participar y por eso no participaron. Si todo lo que ha sucedido no ha comprometido el honor de la nación … podríamos haber hecho la APEC o la COP", dijo Barrera.

Ante los cuestionamientos, Ribera respondió que en el caso de la APEC "lo que no se realizó en Chile fue la cumbre final de jefes de Estado y grandes empresarios. Pero todo el año, la cancillería trabajó en la APEC y trabajó para que hubiese mayor inclusión de la mujer en el comercio, para que hubiera una defensa a los mares, para que hubiera una sanción de la pesca ilegal y una economía digital 4.0. En esas jornadas, hubo (…) Lo que no se hizo fue la reunión final, la pompa. Pero toda la labor se hizo y se le está entregando como corresponde a Malasia, el país que sigue".

El secretario de Estado insistió en que la APEC no se podía realizar en Chile "por la sencilla razón que era obvio que eso conlleva a un glamour que no está acorde a los tiempos. Era de toda lógica que eso no se podía realizar. Por mucho que las grandes potencias, China y Estados Unidos, querían que se realizara para que ellos se pudiesen juntar a firmar el acuerdo. Pero el Presidente no podía destinar de los 60 días de finales de año, 20, a dos cumbres".

"Realizar la COP se tornaba imposible"

Por otra parte, el ministro Ribera sostuvo que "no era posible suspender la COP25 y dejar la APEC o hacerla viceversa. Cuando se quemaron estaciones de ferrocarriles (metro) brutalmente por anárquicos y terroristas -que habrá que determinar sus responsabilidades respectivas- realizar la COP se tornaba imposible".

"Se esperaban 20 mil personas del extranjero de las cuales 6 mil iban a llegar con pasaporte oficiales a los cuales había que resguardarles su seguridad. No era posible hacer la COP en Chile. Es tanto el prestigio del país, que cuando se llamó al secretario general de la ONU, Alberto Guterres, para comunicarle que no se haría la COP25 en Chile, él propuso buscar otro lugar pero que Chile siguiera con la presidencia", agregó.

"Si hubiésemos tenido un castigo social o internacional en cuanto a la imagen, no le habrían recomendado a la ministra (Carolina) Schmidt que está en Madrid tener la presidencia ejecutiva de la COP (...) la responsabilidad de que no se hubiesen realizado COP y la APEC provienen solo y exclusivamente a este ministro", finalizó.