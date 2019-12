Las sospechas de Mañalich sobre uso de soda cáustica en carro lanza aguas: ministro de Salud cree que "alguien miente, Carabineros o el informe"

El ministro de Salud Jaime Mañalich, abordó el informe que da cuenta del uso de soda cáustica en el carro lanzaguas de Carabineros para dispersar las manifestaciones que han ocurrido durante la crisis social, la que provoca graves quemaduras.

Para Mañalich, existen tres posibilidades: "Primero, alguien, en una forma dolosa, agregó soda cáustica a este contenido (...) las lesiones que nosotros hemos visto en el mundo asistencial no dan cuenta de eso. No hay 100 personas quemadas. No tenemos ese reporte de lesiones", explicó en Radio Infinita.

La segunda opción -relató el ministro- es que "alguien manipuló la muestra. Una vez que se obtuvo, si es que se obtuvo una muestra de este carro lanza aguas, le agregó soda cáustica".

Y tercera posibilidad, es que "alguien miente, Carabineros o el informe. Yo creo que es un tema que hay que investigar con mucha seriedad".

Finalmente, el secretario de Estado informó que el Presidente Sebastián Piñera pidió el domingo pasado un informe independiente.