A La Moneda se le apareció el fantasma de Carlos Larraín: “El Segundo Piso no ha ejercido su función política”

El Gobierno cumple dos meses haciendo frente al estallido social, un movimiento que en términos políticos ha obligado a cambios de gabinete que han dejado fuera del tablero a figuras históricas del piñerismo (como Andrés Chadwick, Cecilia Pérez y más recientemente Rodrigo Ubilla). Sin embargo, una pieza clave de La Moneda que no ha sufrido ningún rasguño en esta crisis es Cristián Larroulet, el titular del segundo piso.

El jefe de asesores juega un papel determinante en el Gobierno. En el mundo de la derecha indican que el exdirector del Instituto Libertad y Desarrollo es el férreo defensor del modelo y lidera el rechazo a hacer concesiones. En los hechos cumple el rol de “un poder en las sombras" , y ahora no tiene contrapeso, sin Chadwick en Interior y con un nuevo gabinete encabezado por Gonzalo Blumel, considerado su “hijo político”.

Pero la figura de Larroulet ha sido criticada en plena crisis desde RN, tanto por el presidente de la tienda, Mario Desbordes, como el senador Manuel José Ossandón. Y a estos cuestionamientos se sumó ahora el ex presidente del partido, Carlos Larraín.

Al igual como lo hizo en el Gobierno de Piñera 1 -donde mantuvo una tensa relación con Palacio- el exsenador reapareció en la agenda para criticar a La Moneda. Poniendo el foco directamente en Larroulet, a su juicio, “el Segundo Piso no ha ejercido correctamente su función política”, dijo en entrevista en Radio Pauta.

Según el expresidente RN, el Segundo Piso “tiene una especie de control de la acción del Gobierno” pero cuestionó que “no salen a dar la cara por el Gobierno”.

Aludiendo a Larroulet, Larraín precisó que “yo no digo que deba salir (del equipo de Gobierno), pero me gustaría verlo defendiendo al Gobierno”.

“Por ahí se dice por qué ustedes no defienden al Gobierno. Yo no he hablado mucho por la prensa, porque pensaba que los encargados de defender al Gobierno son los que trabajan en el Gobierno, que ganan muy bien, que tienen más información de la que tenemos nosotros, y sin embargo siempre callados”, finalizó el extimonel de RN.