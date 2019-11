Ossandón: "Hay varios en la moneda incluido el segundo piso que siguen jugando al desgaste, a los buenos contra los malos"

El senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón ha sido uno de los más críticos en torno a las reacciones del Gobierno frente a las manifestaciones del estallido social. No sólo aseguró que un cambio de gabinete no fue suficiente. El excandidato presidencial incluso pidió hace unos días la renuncia del Segundo Piso "completito" de La Moneda.

Hoy, luego de tres semanas de incesantes movilizaciones, Ossandón vuelve a la carga contra el Gobierno y exige una respuesta mucho más significativa si de verdad se quiere dar respuesta a las demandas ciudadanas y lograr la paz social.

Recordemos que el último anuncio del Presidente Piñera tuvo que ver con la promesa de cambios "profundos" a la Constitución, una de las demandas del movimiento, sin embargo, el Mandatario ni mencionó la intención de abrir un proceso constituyente.

"Me sigue pareciendo insuficiente, ya que, la nueva Constitución no se puede construir entre cuatro paredes, hoy no tenemos el piso para eso, además el contexto de sus dichos apuntan mucho más a desconocer la razón de fondo de esta catástrofe social. O a no entenderla. Si el Ejecutivo no logra descifrar y aceptar esa variable, siempre va a condicionar el mecanismo para definir la nueva relación entre el Estado y los ciudadanos", señaló Ossandón en entrevista con La Tercera.

A juicio del senador, el Gobierno llegó tarde a proponer cambios en la Carta Fundamental, pero peor aún, dice, "sin la convicción que es el único camino para poder avanzar en un nuevo modelo social".

"Hay varios en La Moneda, incluido el Segundo Piso, que siguen jugando al desgaste y a los buenos contra los malos. Si hasta los alcaldes tuvieron que organizarse solos para intentar controlar y dirigir las demandas sociales. Eso habla de un gobierno confundido, errático y bastante débil en establecer las diferencias entre seguridad pública y paz social", sentenció.

"Lo que más me preocupa es que no se han dado cuenta de la gravedad de esta crisis. Aquí no está en juego el futuro del gobierno, aquí nos estamos jugando la democracia", añadió.

En esa misma línea el excandidato presidencial manifestó su aprobación y apoyo al proyecto de nueva Constitución planteado por el gobierno de Michelle Bachelet e instó a La Moneda y al Congreso a “validar y comenzar” a discutir el proceso constituyente que el gobierno anterior inició.

Finalmente, Ossandón también tuvo palabras para la desconexión del Presidente con el oficialismo, el exalcalde de Pirque dijo estar “seguro que aún no están convencidos que esto es real, que son décadas de abusos y privilegios; que solamente es un problema de orden que está polarizado”.

"Si el gobierno no actúa con humildad y suelta el timón del sentido común, las consecuencias serán mucho peores”, concluyó.