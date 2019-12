Tensión en Chile Vamos: Desbordes sale al paso de la manoseada estrategia de la amenaza gremialista y asegura que “la UDI no tiene derecho a veto permanente”

La sangre llegó al río en Chile Vamos, con el el anuncio de la UDI de suspender su participación en Chile Vamos., tras la votación en la Cámara de Diputados donde -con apoyo de Renovación Nacional y de Evópoli- fueron aprobados los proyectos de ley de cupos para independientes, paridad de género y escaños para pueblos originarios para el proceso constituyente.

Según comentó la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe a La Tercera, “no estamos dispuestos a estar con socios que no son capaces de cumplir con la palabra empeñada”.

En la Cámara, la Unión Demócrata Independiente fue el único partido oficialista que votó en contra de los proyectos, tal como lo hizo cuando estos temas fueron rechazados en el marco de la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente, amparada en el argumento de que esos puntos no estaban contemplados en el acuerdo original firmado por las colectividades de Chile Vamos y la oposición del 15 de noviembre.

"Nosotros entendíamos que estábamos todos en desacuerdo con eso. Por eso congelamos nuestra participación en Chile Vamos. Vamos a evaluar de manera institucional si vale la pena mantenerse como parte de una coalición donde no se respetan los acuerdos y donde no se actúa como coalición (...) Esto demuestra que somos el único partido de derecha”.", señaló la senadora.

Respuesta de Desbordes

Pero uno de los aludidos, Mario Desbordes, respondió frontalmente a sus socios: “No acepto que me digan que no he cumplido mi palabra”, dijo el presidente de Renovación Nacional en Radio Cooperativa.

El timonel RN salió al paso de la estrategia gremialista de tirar el mantel, al plantear que “la UDI tuvo derecho a veto, basta ver lo que pasó los últimos 30 años, pero la coalición cambió (…) La UDI no tiene derecho a veto permanente”.

Incluso, le bajó el perfil al anuncio gremialista señalando que no pasa de ser una amenaza. “Conversemos en una semana más, yo aseguro que nadie va a salir del Gobierno ni de la coalición”, dijo.

Cruce con Coloma

Pero Desbordes también tiene otro flanco abierto, debido a la aprobación de las interpelaciones ayer en la Cámara de Diputados a tres ministros del gabinete de Piñera: la ministra del Trabajo María José Zaldívar; de Salud, Jaime Mañalich; y de Hacienda, Ignacio Briones.

El problema fue que el presidente de RN se abstuvo, lo que motivó toda el enojo del jefe de diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma.

El legislador gremialista escribió en Twitter: “Miren qué vergüenza !!!! Ayer la oposición presentó interpelaciones contra 3 ministros. Todo Chilevamos se opone, menos uno. #MarioDesbordes se abstiene Cuando un Pdte de partido hace esto por “sobresalir” y quedar bien...., es muy difícil hacer política de coalición”.

Pero desbordes le respondió inmediatamente: “Vives quejándote del mal uso de la acusación constitucional y emplazando a la oposición a que interpele diciendo que esa es la herramienta correcta. Tu problema es que solo puede haber coalición si se acepta lo que tú quieres, acostúmbrate a que eso se terminó hace rato”.

Para Desbordes, todas estas muestras de enojo de la UDI son solo una excusa, y tienen un trasfondo estratégico, apuntando al factor que representa José Antonio Kast.

"Es mentira que RN no haya cumplido el acuerdo (por la Paz) como dice Jacqueline van Rysselberghe. Eso no se lo puedo aceptar. Lo que pasa es que la UDI tiene un problema grande por la derecha, con Kast. Pero no me carguen a mí ese muerto", explicó en Radio Duna.

Dardos contra Blumel

Desde la UDI también se concentraron en disparar contra la gestión del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sobre la situación, sosteniendo que “como miembro de Evópoli, no puede ser que el ministro no sea capaz de ordenar a su partido. Eso nos parece grave”.

Esta no es la primera vez que la UDI pone en la mira a Blumel. Ya lo hizo a raíz de la acusación constitucional al exministro del Interior Andrés Chadwick, un proceso donde acusan hubo una nula gestión del jefe de gabinete para salvar a su antecesor.