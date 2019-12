Alcalde Germán Codina: “Al Presidente hay gente que le aconseja mal y debiera hacer cambios profundos en su Segundo Piso”

Según la visión de La Moneda un cambio de modelo, como se ha planteado en las movilizaciones ciudadanas que partieron el 18 de octubre, significa transitar hacia un régimen chavista. Así lo planteó el Presidente Sebastián Piñera la semana pasada en la entrevista con la cadena de radios ARCHI, cuando sostuvo que quienes defienden esa premisa “están hablando del modelo venezolano donde atropellan los DD.HH. todos los santos días”.

Pero el análisis reduccionista del Gobierno no es compartido en las filas de Chile Vamos. En entrevista con La Tercera, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, impulsor de la inédita y masiva consulta ciudadana, “se ríe” –indica el medio. cuando le preguntan por el razonamiento de Piñera. “Yo creo que hay gente que le aconseja mal y no entiende que hay ciertas cosas que se ven como privilegios”, sostiene el edil.

Respecto a los responsables de esa lógica gubernamental, Codina apunta al equipo de asesores que lidera el UDI Cristián Larroulet –el verdadero “poder en las sombras” en La Moneda y considerado el defensor del modelo. Pero el alcalde, al igual como otros dirigentes de su partido (como el senador Manuel José Ossandón o el ex timonel Carlos Larraín) opina que “el Presidente debiera hacer cambios profundos en su Segundo Piso, qué quiere que le diga”.

A diferencia de la opinión del Presidente y La Moneda, Codina no tiene problemas en plantear que “lo que está enfrentando Chile es la necesidad de un cambio de modelo. Y ese cambio de modelo no es irnos como un péndulo hacia el comunismo; significa respetar las libertades, respetar el Estado de derecho, pero terminar con el engaño. El cambio profundo que necesita Chile no puede hacerse desde el populismo, pero tampoco desde un mundo insensible, también hay que ponerle corazón. La política no es solo números”.

En esta línea, el alcalde de Puente Alto, asegura que el plebiscito del 26 de abril, donde se consultará por la nueva Constitución y los mecanismos, “abre una puerta para hacer modificaciones. Siento que esta es una tremenda oportunidad, es como el despegue de un cohete. Chile puede despegar para ser un Estado de Bienestar, como un Estado de Bienestar europeo, si es que logramos canalizar la energía que está en el ambiente, la energía de las movilizaciones, de la gente que quiere cambios, pero también que aquellos que han avalado la situación como está entiendan que la única posibilidad de pegarnos el despegue al desarrollo es que todos sean parte de ese desarrollo, que los beneficios les lleguen a todos”.

Y frente a los temores de Piñera respecto al “modelo venezolano”, Codina asegura que “existimos muchas personas moderadas dentro de la derecha que entendemos que no podemos llegar a un populismo que termine instalando una suerte de tiranía en nuestro país y que, en definitiva, se genere tal daño que no haya torta que repartir. La crisis de Chile tiene que ver con la torta que hay y que la gente siente que se reparte de manera injusta”.

Además, tras los resultados de la consulta municipal, Codina dijo además que esperan que el Presidente forme tres grupos de trabajo (pensiones, salud y educación), tal como le solicitaron los alcaldes cuando le entregaron los datos.

“Pero que no sean de expertos; tiene que haber expertos, sí, pero también tiene que haber gente de los municipios, del mundo social, de los sindicatos, del empresariado. Se tienen que consolidar esos tres grandes acuerdos nacionales, que la gente planteó que son los prioritarios. El que crea que esto se va a arreglar solamente con más endeudamiento del sistema público, o que el sistema público saque de un bolsillo para poner en otro, se equivoca”, indicó.