Ministerio de Defensa negó vinculación con el polémico informe de Big Data

El Ministerio de Defensa se desvinculó del polémico informe de Big Data, que señaló a la artista Mon Laferte, al portero Claudio Bravo y a fanáticos del K-Pop como instigadores de las protestas.

"Respecto a la nota publicada en la página 11 de Reportajes de El Mercurio, donde se indica que el Ministerio de Defensa recibió el informe Big Data y lo entregó a la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI), la información es falsa. No participamos, no recibimos, no elaboramos ni hemos entregado a nadie ese documento", recalcó el Ministerio a través de un tuit en su cuenta oficial.

De acuerdo a una nota del diario El Mercurio, el informe "llegó primero al Ministerio de Defensa, y fue esa cartera la que lo entregó después a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que a su vez la entregó al Ministerio del Interior, y de ahí a la Fiscalía".