Alcalde de La Florida: "Si no tenemos orden público, el plebiscito va a terminar peor que la PSU"

Para el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, es necesario recuperar el orden público para poder tener una consulta referente a una nueva Constitución. Incluso, el edil se atrevió a adelantar que "si no tenemos orden público, el plebiscito va a terminar tanto peor que la PSU".

"El acuerdo constitucional partía de la base que se tenía que hacer en un ambiente de tranquilidad y paz. Efectivamente, para que se logre lo que Fernando Atria llama “la casa de todos”, esta no puede estar incendiándose por los cuatros costados y con una parte de los miembros de la familia saqueando la casa y tratando de pegarle a los otros", dijo Carter en entrevista con La Tercera.

Carter agregó que "todo indica que hay un sector importante de la derecha que siente que hoy día abrir un periodo de discusión de dos años en un ambiente de este nivel de toxicidad, con la nula capacidad de diálogo de la izquierda ideológica, no conduce a ningún lugar".

El alcalde de La Florida aseguró no tener ningún drama en discutir todos los temas, "pero distinto es sostener que podemos tener esa discusión con este nivel de violencia. Si vivimos permanentemente con conflictos en la vía pública, con policías fuera de control, Carabineros desacreditados. No hay ningún ambiente para una consulta reflexiva para una nueva Constitución".

En la misma línea, la autoridad municipal dijo estar de acuerdo con el planteamiento de José Yuraszeck, de la comisión política de la UDI, de que lo ocurrido con la PSU demuestra que el Gobierno no estaría capacitado para llevar adelante un plebiscito.

Consultado sobre si está de acuerdo con dicho planteamiento, el ex militante UDI dijo estar "totalmente de acuerdo. Hay un problema grave de legitimidad del uso de la fuerza pública. Urge que el Gobierno y la policía se haga cargo de los problemas de derechos humanos que han vivido este último tiempo y hacer las correcciones rápido de forma transparente, clara y contundente. De modo que nuestros Carabineros puedan hacer su trabajo no con las manos amarradas ni con la acusaciones permanentes de torturas y asesinatos que la izquierda propone en contra de ellos. Si no tenemos orden público, el plebiscito va a terminar tanto peor que la PSU".

"Yo no le tengo miedo a la discusión constitucional pero me parece que eso es casi como una pregunta de un concurso de belleza, no tiene fondo. ¿Cómo vamos a ir a votar con este nivel de violencia? Que no se pueda entrar a un colegio para dar la PSU. Imagínate el día que tengamos que ir a votar, ¿quién va a cuidar esa elección?", agregó.