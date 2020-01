Chile Vamos se cuadra con la prescindencia impuesta por Piñera a sus ministros y la DC asegura que es “renunciar a gobernar”

En la reanudación de las reuniones de coordinación de Chile Vamos, los presidentes de los partidos integrantes de la coalición se cuadraron con la instrucción entregada por el Presidente Sebastián Piñera de la prescindencia a los ministros de cara al plebiscito constituyente del 26 de abril.

El Gobierno se vio obligado a rayar la cancha ayer en un consejo de gabinete, tras el reclamo del gremialismo por las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg (RN), y el titular de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli) a favor del “Apruebo” en el plebiscito de abril.

“Dentro del Gobierno hay distintas posiciones, dentro de Chile Vamos hay distintas posiciones y, por lo tanto, nos parece que un Gobierno, del que todos somos parte, debiera ser garante y no tomar posición, lo que fue refrendado por el Presidente ayer”, dijo la presidenta del gremialismo, Jacqueline Van Rysselberghe.

Si bien la medida fue adoptada tras la queja del gremialismo, en Evópoli y RN se plegaron a la instrucción presidencial y evitaron escalar el tema. “Hay un consenso al interior de la coalición que el Gobierno debe ser neutral, debe buscar que el proceso se de en forma natural a través de los partidos y que el Gobierno en la medida de lo posible, pueda ser prescindente ese criterio nosotros también lo apoyamos”, sostuvo Hernán Larraín Matte, presidente de Evópoli.

Sobre el caso particular del ministro Briones, Larraín Matte aseguró que “le preguntaron algo que era personal. Como ministro se supone que no puede dar su postura personal, tanto para Ignacio como para todos los ministros. Lo importante es que estén fuera de la conversación del proceso constituyente y eso ayuda a que Chile Vamos esté unido y ordenado en sus objetivos.

Por su parte, Mario Desbordes, presidente de RN, quien se había manifestado a favor de que los ministros pudieran tomar posición, optó por dar vuelta la página. “Son opiniones distintas pero ya está zanjado, a mí me hubiera parecido mejor que los ministros se pudieran expresar pero ya se zanjó. Y lo que se ha pedido desde Renovación Nacional es que no solo no digas apruebo o rechazo, sino que tampoco digan o se apropien de los argumentos de ninguno de los lados y creo que eso ya está absolutamente claro. El Presidente ya se reunió ayer con los ministros, así es que caso cerrado”, comentó.

"Irresponsabilidad histórica"

Sin embargo, en la oposición reaccionaron con una mirada crítica a la decisión presidencial. Para Fuad Chahin, presidente de la Democracia Cristiana, la instrucción de La Moneda a sus ministros es una "irresponsabilidad histórica" y un “renunciar a gobernar".

"El Gobierno fue un ausente absoluto en la elaboración de este acuerdo (constitucional), fue un ausente absoluto en la aprobación de esto en el Congreso y hoy quiere seguir siendo ausente en el plebiscito. Eso me parece incomprensible”, indicó.

El exdiputado añadió que "me parece incomprensible que en el hito político más importante desde el plebiscito del 88, el Gobierno no tenga posición”. “A mí me parece que respecto de los temas trascendentes en la política del país, no sólo en la política, en la historia del país, lo normal, lo lógico, lo razonable es que los actores políticos, es decir, los partidos y el Gobierno tomen posición y que se transparente", añadió.