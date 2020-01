"Parece una práctica revanchista, hasta matonesca": Diputado Díaz dispara contra el PS tras decisión de reemplazarlo en la comisión de Constitución

Tras el terremoto en el interior del PS ocasionado por su renuncia, el diputado Marcelo Díaz calificó como un "acto de revancha", la decisión del jefe de la bancada del partido, Manuel Monsalve, al solicitar que Díaz sea removido de la comisión de Constitución de la Cámara Baja.

Según consigna Emol, el exministro de la administración Bachelet sostuvo que "no he sido notificado formalmente, pero me enteré de manera informal, que esta mañana de manera antirreglamentaria el jefe del comité de diputados del PS procedió a reemplazarme en la Comisión de Constitución".

En este sentido, el parlamentario aseguró que además de "parecer una práctica revanchista, incluso hasta matonesca", esta decisión "infringe tres normas explícitas del reglamento".

"Primero el artículo 56, inciso final, que establece que es deber del jefe de un comité comunicar la renuncia a los partidos políticos", indicó. En esa línea, recordó que "es un hecho público, que consta además en la secretaría de la Cámara de Diputados la copia de mi desafiliación al PS de fecha 12 de enero del presente año, es decir, del domingo pasado. La solicitud de reemplazo se produjo el día 13, es decir, ayer, cuando yo ya no formaba parte del PS", explicó.

"Por tanto, el deber del jefe de comité es comunicar la renuncia al partido político. El artículo dice además cómo se integran las comisiones y dice expresamente que corresponde hacerlo por número proporcional de los diputados que corresponden a cada partido y establece una fórmula especifica", agregó.