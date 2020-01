Daniel Jadue en picada contra la CEP: “No creo mucho en las encuestas, menos en la encuesta de los empresarios coludidos de este país”

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) relativizó los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), aunque señaló que el Presidente Sebastián Piñera “es el mejor resumen de todo lo que le molesta a los chilenos”.

“Yo no creo mucho en las encuestas, menos en la encuesta de los empresarios coludidos de este país. La encuesta CEP no me da mucha garantía, yo soy sociólogo, y creo que es una encuesta con mucho sesgo. Además, está orientada políticamente un poquito a destruir las instituciones. Un ejemplo bastante concreto es que, si usted analiza, por ejemplo, la aprobación del Congreso es un 2% (…) pero cuando uno va a los territorios y uno pregunta por la evaluación que se tiene de los diputados de cada territorio este es inmejorablemente superior a esa cifra del 2%”, expuso el alcalde de Recoleta esta mañana a 24 Horas.

En este mismo contexto, el edil -quien no fue incluido en la lista de figuras políticas medidas en la encuesta- comentó por ejemplo que “la diputada Karol Cariola tiene un apoyo que incluso va más arriba del 40% y no sé ve reflejado. Entonces ahí hay una intencionalidad que yo no comparto metodológicamente. Lo mismo pasa con los alcaldes”.

En relación al Presidente de la República Sebastián Piñera y su gran porcentaje de rechazo, el alcalde PC expresó que “el Presidente tiene un problema y el Gobierno tiene un problema: la gente está cansada de los abusos, de la corrupción, de la falta de regulación, de la impunidad y de los delitos. En ese sentido creo que el grave problema que tiene este Gobierno es que el Presidente es el mejor resumen de todo lo que le molesta a los chilenos”.

Cabe recordar que el sondeo difundido el jueves arrojó una aprobación de apenas un 6% para el Presidente y un rechazo de 82%. Asimismo, la herramienta de medición demostró que la ciudadanía enjuicia duramente a todos los actores durante la crisis, porque un 80% dijo que el Congreso tampoco estuvo a la altura y el 72% califica negativamente a la oposición.

Asimismo ante la posibilidad de remover autoridades de sus cargos, como ha sido deslizado, el edil comunista indicó que “no soy partidario de alterar los procesos, salvo que el Presidente y su sector entendiera que como él mismo lo dijo cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet tenía un 17% de aprobación, tres veces lo que él tiene hoy, y dijo ‘no se merece este país un Gobierno con esta aprobación y los problemas, es que hay que cambiar de Gobierno’. A mí me gustaría que él nos dijera en qué estaba pensando cuando dijo eso con la ex Presidenta en el 17% y qué haría él hoy cuando tiene un tercio de lo que él pensaba lo que era un Gobierno que Chile no se merecía”.

Proceso constituyente

De cara al plebiscito del 26 de abril, Daniel Jadue declaró que los comunistas están “en una posición muy similar a la salida pactada del ‘88 en donde nosotros éramos partidarios de nueva Constitución y elecciones inmediatas. Sin embargo, cuando entendimos que la mayoría había optado por un sistema político distinto, inmediatamente nos incorporamos a participar en todas las elecciones, porque hay que participar de todos los espacios. Lo mismo nos pasó ahora, no firmamos un acuerdo que ya vemos cómo es de insuficiente”.

Con respecto al acuerdo firmado entre el oficialismo y la oposición para el proceso constituyente, el alcalde de Recoleta insistió en que se trata de “un acuerdo que se hace de espaldas a la ciudadanía, porque además cuando uno va a las manifestaciones yo nunca he visto un letrero que diga convención constitucional o convención mixta, todos los letreros dicen asamblea constituyente. Entonces el sistema político le acaba de mandar una señal a la gente. Les ha dicho, miren, a nosotros como sistema no nos interesan ustedes, no queremos hablar el lenguaje de ustedes, no nos importa lo que ustedes piensan, nosotros vamos a salir de esta crisis como nosotros queremos salir y con el control nuestro, yo creo que eso ha sido un error garrafal”.