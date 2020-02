Plebiscito: Chile Vamos y exfuncionarias de La Moneda conforman equipo de campaña por el “rechazo”

A dos meses y medio del plebiscito que se realizará el 26 de abril para definir una nueva Constitución, Chile Vamos constituyó un equipo conformado por Renovación Nacional (RN), la UDI y Evópoli para preparar la campaña del “Rechazo”.

“Estamos convencidos de que hay que reformar la Constitución, pero no queremos partir desde cero, desde una hoja en blanco, refundacional, con una incertidumbre que durará al menos dos años y medio. Para hacer los cambios que se necesitan, hay que hacerlos rápido, dentro de la institucionalidad, no necesitamos dos congresos funcionando”, anunciaron desde Chile Vamos.

El equipo quedó constituido por los senadores Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) y Andrés Allamand (RN), y diputados como Juan Antonio Coloma (UDI), Catalina del Real (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), el secretario general UDI, Jorge Fuentes, y Trinidad Biggs (Evópoli).

El equipo también está compuesto por una coordinación ejecutiva donde estará la periodista María José Gómez, exintegrante del directorio de TVN y exjefa de gabinete del exministro del Interior Andrés Chadwick en lo político, y la ex funcionaria de La Moneda Andrea Balladares, en lo territorial.

"La franja tiene que ser un espacio en el cual nosotros tenemos que potenciar un concepto, que sea algo positivo y dialogante, que permita no partir de cero, y por eso esto no nos genera mayor problema, tenemos que ver cómo se administra, pero acá creemos que no debiese ser una plataforma para potenciar liderazgos personales, sino que el concepto del rechazo", declaró Van Rysselberghe.

Andrés Allamand señaló, por su parte, que "hemos constituido un equipo de trabajo en Chile Vamos, que tiene como objetivo convocar a todos quienes ya están trabajando por el rechazo. El nuestro es un rechazo constructivo, es un rechazo positivo, que apunta a que los cambios constitucionales que el país necesita se hagan por un camino ordenado, sin saltos al vacío, ni hojas en blanco".

La diputada Catalina del Real también comentó que "la gente no tiene que esperar dos años para justamente obtener los resultados de esta reforma y obtener los resultados de todo lo que queremos hacer".

Por otra parte, Juan Antonio Coloma destacó que "cuando uno se reúne para coordinarse, lo hace buscando dejar espacios a nuevas personas, al mundo gremial, al mundo independiente, al mundo de la gente joven, precisamente para tener un mayor espacio de coordinación, para poder buscar los puntos en común”.