PRO denuncia a Allamand, Schalper y Camila Flores por el video del rechazo a la nueva Constitución

Un reclamo ante el Servicio Electoral presentaron el senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, acompañado de la directiva nacional de la colectividad, pidiendo sancionar a una serie de parlamentarios de Renovación Nacional por la difusión de propaganda para el proceso constituyente fuera del plazo establecido.

El escrito que apunta al senador Andrés Allamand, al diputado Diego Schalper, y a las diputadas Camila Flores y Catalina del Real, también fue firmado por la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste.

Según la presentación realizada, los parlamentarios lanzaron un spot fuera de los plazos indicados por el propio Servel, que establecen como fecha de inicio de la campaña electoral el próximo 26 de febrero, por lo que exigen sanciones por parte del organismo fiscalizador.

El reclamo apunta al video en donde una dueña de casa conversa con un constructor por la opción “de demoler o arreglar la casa”, que dio el vamos a la campaña “Rechazo para Reformar”, que un conjunto de parlamentarios de Chile Vamos presentaron el pasado fin de semana con miras al plebiscito de abril.

“El 30 de enero no un ciudadano cualquiera, Andrés Allamand, senador de la República, inició una campaña por Twitter, con la producción de videos donde se transmiten mensajes sobre que no hay que demoler la casa (…) Queremos que Servel defina, porque si bien, esto es en redes, queremos saber si las autoridades, los involucrados, los incumbentes, pueden iniciar la campaña antes, porque si no es reírse de la ley”, indicó el senador.

“Creo que este es un debate necesario porque lo que queremos precisamente es establecer en la nueva Constitución reglas claras y que todos las respeten. Hay una responsabilidad en las autoridades y si Allamand no respeta las leyes, entonces es difícil que respete la nueva Constitución”, finalizó.

Por su parte, el vicepresidente del PRO, Ricardo Godoy expresó que “esperamos que se tomen las medidas correspondientes para que en Chile Vamos entiendan que esta campaña debe ser limpia”.