Jorge Alessandri (UDI): “Es urgente que Gustavo Hasbún dé una explicación y diga al país a qué se dedica”

A diferencia de la reacción que hubo en la UDI para salir en defensa del ministro de Economía Lucas Palacios, en el gremialismo definitivamente no ponen las manos al fuego por el exdiputado Gustavo Hasbún.

Así lo hizo notar el diputado Jorge Alessandri, quien criticó al exparlamentario debido a la polémica surgida por la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de la Araucanía por cohecho luego de que se filtrara un audio donde Hasbún ofrece gestiones con el Ministerio de Obras Públicas al empresario Bruno Fulgeri.

“Es urgente que Gustavo Hasbún, que no es autoridad del partido, no está en la mesa directiva, no ejerce un cargo público ni en el Gobierno ni en el Poder Legislativo dé una explicación y diga al país a qué se dedica en el mundo privado, cómo cobra sus honorarios, cuál es el tipo de gestiones que hace y si esas gestiones están dentro del marco de la Ley del Lobby o no”, sostuvo Alessandri en Radio Pauta.

“Creo que falta claridad de parte de él de explicar exactamente lo que hace, cómo lo hace, para que no quede ninguna duda y no se ensucie a un tremendo servidor público como Lucas Palacio, que ha demostrado siempre su probidad”, añadió el representante gremialista.

En el audio de Hasbún con el contratista aparece mencionado el actual ministro de Economía Lucas Palacios, quien en ese momento ejercía como subsecretario de Obras Públicas.

Palacios ha negado todo vínculo con el tema, y ha recibido el respaldo del Gobierno. Además, desde la UDI se cuadraron plenamente con la autoridad. “Nosotros tenemos la convicción, la tranquilidad, del comportamiento probo, transparente y ético, del ministro Lucas Palacios. Y la verdad que yo, por Lucas Palacios, pongo las manos al fuego”, señaló el senador Iván Moreira.