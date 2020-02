Otra vez el INE: Críticas por el sorpresivo error de cálculo en un ítem del IPC

A través de un comunicado el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó de la actualización en la cifra de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Específicamente fue rectificada la cifra correspondiente a la variación del precio de la electricidad.

"En el marco de los sistemas de control que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) viene perfeccionando, este martes 11 de febrero fue actualizada la variación del producto electricidad dada a conocer con la entrega de las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes. El aumento mensual del producto electricidad en enero de 2020 fue actualizado a un 0,0%, manteniéndose el IPC de enero en un 0,6%, tal como se comunicó el viernes 7 de febrero. Nuestros procesos avanzan según lo planificado y establecido en los objetivos institucionales, los que incluyen:

(i) automatización de todos los cálculos especiales;

(ii) llevar a cabo una revisión completa del procedimiento de ponderación de los productos considerados 'de cálculo y tratamiento especial'; y

(iii) trabajar en la generación de un sistema único de precios que incluya dichos cálculos", informaron en el comunicado.

Desde la comisión investigadora que investigó los actos del INE entre 2014 y 2019 llegaron las críticas. "me parece tremendamente delicado y grave que una vez más el INE cometa un error de esta envergadura (...), el prestigio del INE, que es bastante importante no solamente en el campo nacional sino que también internacional, comienza a venirse abajo", dijo a Emol el diputado Jaime Naranjo, que presidió la comisión investigadora. "Creo que aquí se deben dar explicaciones bastante claras y precisas sobre qué está pasando al interior del INE, porque, sin lugar a dudas, o la cabeza no está funcionando bien o los funcionarios no están comprometidos con el rol, la credibilidad y el prestigio que tiene la institución", agregó Naranjo, apuntando a Guillermo Patillo, director de la identidad.

Desde el oficialismo, el diputado RN, Miguel Mellado admitió que "Me parece extraño que sabiendo lo que sucedió hace un año, no se hayan modificado los controles internos para que sean más exhaustivos para no seguir dañando la imagen nacional e internacional del INE.Pattillo estaba con tarjeta amarilla, no sé si ahora estará con tarjeta roja, eso no me corresponde decirlo, pero creo que es un tema para que evalúe el ministro de Economía"

Por su parte el diputado, Gabriel Silber aprovechó lo ocurrido para fustigar la gestión del INE en el actual gobierno."Bajo la administración de Piñera el INE ha sido solo protagonista de escándalos, como lo que ocurrió con el censo llevada a delante por Piñera en su primera administración, luego el escándalo de la adulteración de precios del IPC, las diferencias con el Ministerio del Trabajo en el cálculo de cifras de desempleo y ahora este último incidente", dijo