Presidenta de la UDI pone las manos al fuego por Hasbún y asegura que es “víctima de que se está tergiversando la realidad”

Si bien algunos parlamentarios de la UDI como el senador Víctor Pérez sostienen que el exdiputado Gustavo Hasbún debe dar explicaciones por “sus actuaciones equívocas” y el diputado Jorge Alessandri señaló que debe aclarar al país “a qué se dedica”, la posición de la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe es de completo apoyo al controvertido exparlamentario que está en la mira de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía en una investigación por cohecho y tráfico de influencias.

En una entrevista con El Mercurio, la senadora avaló completamente la versión entregada por Hasbún quien ha endosado toda la responsabilidad al empresario de la región Bruno Fulgeri, el otro protagonista del polémico audio que destapó el caso.

Pero la presidenta del partido pone las manos al fuego por el exdiputado: “Conozco a Hasbún, él efectivamente se comunicó conmigo y me contó su versión y yo le creo. Absolutamente”, dijo.

En este caso, Van Rysselberghe enarboló el principio de la presunción de inocencia y desestimó alguna sanción interna antes de que se establezca inocencia o culpabilidad.

Asimismo, la presidenta de la UDI defendió a los otros mencionados en esta trama, el ministro de Economía y exsubsecretario del MOP Lucas Palacios y el seremi Henry Leal, quienes tienen la calidad de testigos en esta causa.

“Es una lástima que se haya involucrado a Palacios, porque él, el seremi del MOP, Henry Leal y Hasbún son víctimas de que se está tergiversando la realidad, lo que espero quede probado en tribunales”, dijo.

Cabe recordar que Palacios fue salpicado en el caso al difundirse el audio entre Hasbún y Fulgeri donde el primero ofrece hacer gestiones ante él para solucionar un tema de contratos en La Araucanía. Leal, por su parte, ha sido blanco de las críticas de parlamentarios de la zona como el diputado de Evópoli, Andrés Molina, quien le ha pedido directamente que renuncie.

Las explicaciones de Hasbún

Ayer, después de una semana en que se filtró un audio donde ofrecía hacer gestiones con una autoridad a cambio de dinero, Gustavo Hasbún dio explicaciones también en El Mercurio donde asegura que lo señalado por el contratista “es un invento, una farsa, una manipulación para la estrategia que tiene este sujeto, que finalmente es que, con todo este escándalo, el MOP le revoque la suspensión en el registro de proveedores y, además, le devuelva las boletas de garantía que fueron cobradas por incumplimiento de contrato”.

"Estoy siendo una víctima de una tergiversación, de una manipulación de la información para sacar un provecho económico de parte de este sujeto, algo que es inaceptable", insistió, añadiendo que mantiene una empresa de "asesorías técnicas", de manejo de crisis, pero que no se dedica al lobby, y recalcó que todo lo hace por las vías institucionales. Además, dijo que nunca ha usado las amistades que le dejó la política "porque la verdad no he tenido necesidad”.

“No tenemos por qué no creerle”

Van Rysselberghe avaló estas versiones de Hasbún, señalando que “cuando tienes una empresa que está para abordar crisis, evidentemente tienes que hacer gestiones con autoridades y si eso se hace a través de los canales que corresponde, como es la Ley de lobby, que queda registrado, no tiene nada de malo. Muchas personas hablan con autoridades para resolver problemas”, indicó.

Además, recalcó que “no tenemos por qué no creerle, cuando Fulgeri ha cometido hechos reñidos con lo que debe ser. Mientras no se pruebe lo contrario, respaldamos a Hasbún”.