Trabajadores de cementerios piden no abrir el "día de la madre": "Es un alto riesgo el que se corre"

Se acerca el 10 de mayo, día en que se celebra el "día de la madre". Muchos ya no la tienen presente, por lo que ese día acuden a los distintos cementerios a lo largo del país para visitarlas. Pero el festejo de este año está en medio de la pandemia del Covid-19, por lo que la Federación Nacional de Trabajadores de Cementerios Municipalizados pidió que ese domingo no se abran los recintos santos.

La agrupación, de hecho, calificó como "complicada" la decisión de la autoridad de hacer una excepción en las cuarentenas respecto de estos recintos para el domingo 10 de mayo.

"No debiera abrirse los cementerios, es un alto riesgo el que se corre", dijo en entrevista con radio Cooperativa el presidente de la gremial, Luis Yévenes.

Yévenes recordó que casi todos los cementerios municipales llevan semanas cerrados al público. En la actualidad, sólo están realizando trámites y funerales con medidas sanitarias.

En cantidades pequeñas de gente, los guardias pueden realizar esta labor, lo que no ocurrirá ese domingo, una de las dos fechas con más visitas (junto al 1 de noviembre).

"En lo posible que no vayan, por la seguridad de ellos y por la seguridad de todos. Si el virus no lo paramos luego... es triste ver cómo entra una carroza sin gente, el puro cajón, porque los familiares no pueden ir, por cuarentena. Eso es lo que hay que evitar, que la gente no pase por ese dolor, por ese sufriente", dijo.

Además, el dirigente explicó que "los protocolos solamente llegan hasta la entrada del cementerio", cada recinto toma medidas de forma independiente.