Se resisten hasta último minuto: Senado se enfrasca en larga discusión reglamentaria dilatando votación de límite retroactivo a la reelección

Recién alrededor de las 18:15 horas, el Senado comenzaba via telemática la votación de la reforma constitucional para limitar la reelección de las autoridades, retroactividad, en el “Día D” de un proyecto que ha sido sucesivamente postergado en esta legislatura y que lleva varios años descansando en el Congreso.

Los honorables dedicaron una larga antesala para discutir sobre el tema de las eventuales inhabilidades -un tema clave dado que por lo ajustada que se prevé de la votación, es clave para zanjar el resultado final- y algunos asuntos sobre la votación en particular.

Pasadas las 17 horas, la presidenta de la Corporación Adriana Muñoz, suspendió la sesión para acordar junto a la mesa y los comités el procedimiento de votación. “Llevamos una hora y media con este tema apasionantes del reglamento", comentó. Lo cierto es que el proyecto debe quedar zanjado esta jornada porque la sesión está convocada hasta total despacho, y se estima que habría humo blanco recién a las 22 horas.

Según explicó el senador Harboe, serán dos votaciones: primero, sobre el límite a reelección de autoridades electas; segundo, que se cuenten periodos ejercidos por actuales autoridades.

Uno de los primeros en intervenir fue el senador José Miguel Insulza (PS) reconoce que “la gente tiene el derecho a elegir al representante, aunque lo haya elegido 5 veces” y se abstiene de la votación. En la misma línea, Jorge Pizarro (DC) argumenta que “si alguien lo ha hecho bien ¿por qué no reelegirlo?” y califica de “error” el proyecto, porque "es la gente la que tiene que decidir"

Por el contrario, el RN Francisco Chahuán indicó que “es necesario actuar con principios” y aclara que no será candidato a la reelección, argumentando que votará a favor de la iniciativa.

El debate de las inhabilidades

En la sesión los parlamentarios comenzaron planteando que la idea de inhabilitarse sobre legislar, podría ser favorable para los senadores que no quisieran que se realizara el quórum que exige una aprobación de 26 votos.

En ese sentido Manuel José Ossandón (RN) fue el primero en encender los ánimos, argumentando que esta idea podría favorecer a quienes rechazarán la indicación de la retroactividad en el proyecto.

Esto, en alusión a que más de un senador “afectado” por la reforma podría optar por el gesto de inhabilitarse, justamente como una manera encubierta de rechazar la retroactividad, sin tener que pagar los costos, porque con ello se dificulta llegar al umbral de los 3/5 de los votos que se requieren.

Junto a los dichos de Ossandón, el PPD Felipe Harboe aseguró: “Plantearse la inhabilidad, puede generar un precedente muy nefasto, sobre todo cuando la inhabilidad constituye rechazo, como es en este caso”, enfatizó

Por su parte, la ex Evópoli Carmen Gloria Aravena sostuvo que “no podemos partir haciendo debates, si no definimos también respecto de las inhabilidades, porque si esto no lo tratamos cuando votamos la semana pasada, un tema que tiene que ver con remuneraciones, tema que nos afectaba a todos, es muy extraño que no lo votemos ahora”, planteó, sin embargo, fue clara al decir que es importante que “la inhabilidad no se tome como pretexto para no votar”.

No obstante, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), manifestó que “uno podrá tener posición, pero las posiciones influyen y cuando alguien se inhabilita no baja el quórum, termina siendo una decisión”, sostuvo, además de asegurar que “hay que tomar nota general o nunca se va a poder votar, entonces pido que entiendan que son cosas de carácter general, que nos afectan a todos”.

En la sesión online, el legislador por Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), planteó la idea de que “en el caso de inhabilitarse, sería más rápido saber quién tiene esa intención, porque eso va a generar un problema aún mayor para generar quórum”, comentó, contraponiendo lo dicho por Coloma, en cuanto al problema que se generaría al no contar, eventualmente, con el quórum necesario.

Por su parte, y luego de que se pusiera el tema en la mesa atrasando el trámite legislativo en sí, el senador PS Juan Pablo Letelier acusó que “la inhabilidad, según el reglamento, es decisión personal de cada uno de los parlamentarios y quien lo planteó son quienes tienen un interés creado, esto no surgió del aire, esto es porque hay quienes tienen una visión del proyecto, pero inhabilitarse es una decisión personal”.

Sin embargo, ante el debate de los legisladores, la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), sostuvo que todavía no tenía ninguna petición formal de algún parlamentario ante la mesa para inhabilitarse de la votación. Añadió que de ser así “tendríamos que inhabilitarnos todos – en su debido momento - porque estamos todos comprometidos con los procesos electorales”, dijo a modo de ejemplo.

“No es pertinente inhabilitarse, sin embargo, si un senador lo considera, es su decisión y ya hemos establecido que no altera el quórum”, aclaró.

En esa línea, el parlamentario Iván Moreira (UDI) mantuvo la idea de que “tratemos de avanzar lo antes posible en este proyecto que ha demorado tanto y, más que un problema de reglamento, este proyecto tiene un problema más de transparencia y cada uno tiene que votar como estime conveniente”.

“Da lata que estemos entrampados en esta cosa reglamentaria, pero esto tiene importancia, porque lo que resolvamos ahora va a sentar un precedente para el futuro”, confesó Huenchumilla (DC) respecto al tramitado proyecto.