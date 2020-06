¡Falso!: ministro Paris desmiente cadena de WhatsApp sobre supuesta hibernación en Santiago desde el 21 de junio

A través de un mensaje en Twitter, el ministro de Salud Enrique Paris desmintió enfáticamente una cadena que circula en WhatsApp que anuncia una supuesta “hibernación” en Santiago a partir del 21 de junio.

“Es información malintencionada que solo buscar generar confusión y temor en la ciudadanía”, escribió en la red social el secretario de Estado, saliendo al paso de este mensaje de voz y audio que comenzó a propagarse con fuerza en las últimas horas.

El mensaje desmentido y que circuló generando desinformación en la ciudadanía señala que “me avisaron recién que se decidió decretar confinamiento total. Van a cerrar todo, hasta transporte público, y restringir las salidas de abastecimiento. Va a ser resguardado por los militares... y va a durar por lo menos dos semanas muy estricto y luego 2 semanas de marcha blanca... por lo que será un mes.... me lo contó para que nos abasteciéramos para un mes por lo menos, ojalá hoy o mañana AM... porque una vez que lo anuncien, la gente se va a volver loca comprando.... para que se preparen en tu hogar”.

El mensaje tuvo tal nivel de difusión, que llegó incluso a los teléfonos de altos personeros de Gobierno. Dada la confusión provocada, el ministro se vio obligado a salir a desmentir en forma tajante y evitar que siguiera escalando.

Incluso, en la ciudad ya se notaban algunos signos de movimientos asociado a la información, porque en algunos sectores -como en la zona oriente- se reportó mayor afluencia de personas en supermercados y de aplicaciones de compra para asegurar el abastecimiento.

La propuesta de hibernación fue lanzada al ruedo por el centro de estudios Espacio Público y de hecho en la mañana el ministro fue consultado al respecto durante la entrega del reporte diario del Covid-19.

En ese momento, la respuesta de Paris fue que “todas esas propuestas que tienen que ver con la toma de decisiones de cuarentenas, hibernación, toque de queda, se manejan los días miércoles en el comité ampliado que dirige el Presidente", aunque dijo que estamos "llanos a escuchar todas las posibilidades".

“Hay demasiadas empresas funcionando”

Durante esta jornada, el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, explicó el concepto de "hibernación" que en palabras simples significa hacer más estricta la actual cuarentena.

“La palabra cuarentena puede tomar distintas acepciones. Esa cuarentena no se ha hecho lo estricta que se necesita para disminuir el nivel de movilidad que se necesita para disminuir la curva de contagios y darle un respiro a la red asistencia”, señaló al canal 24 Horas

Según Pardow, “hay demasiadas empresas funcionando y por eso la idea de hibernación es razonable, que la ciudad entre en el funcionamiento mínimo para sostener una cuarentena (...) Con el nivel de contagios y de positividad, la verdad es que no tenemos cómo saber quién está contagiado y quién no. La única manera de poder enfrentar esta epidemia en Santiago es poner medidas que no distingan entre enfermo y no enfermos y eso es un buque que ya partió".

A su juicio, “los contagiados hoy van a significar demanda hospitalaria y hoy ya no cabe más gente. Es necesario frenar la curva hoy, para que el sistema tenga un respiro y pueda funcionar”.