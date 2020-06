Postnatal, el otro round de La Moneda con la oposición: ministra Zaldívar cuestiona que “los mismos que se oponen a usar el seguro de cesantía promuevan el retiro de fondos de las AFP”

La jugada de Gobierno de anunciar un proyecto para que las madres accedan a la Ley de Protección del Empleo, como reemplazo al proyecto parlamentario de postnatal de emergencia que se tramita en el Congreso, se transformó en un nuevo round entre el Ejecutivo y la oposición.

Mientras la ministra del Trabajo María José Zaldívar desplegó una intensa agenda mediática para defender el proyecto que ayer en la tarde el Presidente sacó bajo la manga, desde la oposición reaccionaron con una postura conjunta de Convergencia Progresista (Partido Socialista Partido por la Democracia y Partido Radical) y Frente Amplio (Revolución Democrática, Partido Liberal, Convergencia Social y Comunes) reiterando el apoyo al Postnatal de Emergencia que debe resolverse en Comisión Mixta en el Parlamento.

Ambos bloques políticos señalaron que la propuesta anunciada ayer por el Presidente no cumple el mismo objetivo, ni se acerca a los beneficios contenidos en la moción parlamentaria que tiene por objetivo proteger la actual situación laboral y los ingresos de las madres cuyo postnatal termine durante este periodo de emergencia, mediante una prórroga legal de su permiso.

Lo anunciado por el Gobierno -que contempla medidas de apoyo a padres y madres de niños y niñas menores de 6 años, para que las madres cuyo postnatal venza durante la emergencia se acojan a la Ley de Protección del Empleo y acceder al Seguro de Desempleo- de acuerdo a la oposición “no cumple los mismos niveles de protección de los ingresos, no garantiza el pago de bonos de cuidado infantil, financiados por los empleadores, ni de derechos futuros, ni aporta ningún financiamiento fiscal que refleje el compromiso con las mujeres trabajadoras y sus hijos e hijas”, argumentan.

Montos y cobertura

Sin embargo, esta lógica opositora es descartada de plano por la ministra Zaldívar. A su juicio, “llama la atención que los mismos que se oponen a que se usen los recursos del seguro de cesantía promuevan el retiro de fondos de las AFP (…) Es una inconsistencia, una incongruencia, que me cuesta entenderla”.

La ministra del Trabajo insistió en que la propuesta parlamentaria es inadmisible “porque trata dos materias que necesitan el respaldo del Ejecutivo: financiamiento y es un tema exclusivamente de seguridad social”. Además, a su juicio, tiene un problema de cobertura, porque solo beneficia a 22 mil madres y tiene un costo de US$100 millones, siendo que “estamos viviendo una situación en que prácticamente todas las familias del país están afectadas y nosotros tenemos que resolver las demandas de casi toda la población”.

“El rol del Ejecutivo es intentar abarcar la mayor cantidad de personas. Al año nacen 140 mil bebés y 80 mil tienen derecho a pre y postnatal", señaló

En cuanto al aporte fiscal, la ministra explicó que “el Estado no solo pone el 5% más o el piso de los $300 mil, el Estado también suplementó el seguro de cesantía (…) El Estado está poniendo una gran cantidad de recursos y no se está ahorrando ningún peso, porque lo que no se pone en una iniciativa, se pone en otra”.

Comisión Mixta

Desde la oposición ponen sus fichas en el Postnatal de Emergencia, cuya admisibilidad será revisada este viernes por una Comisión Mixta, para luego volver a las salas de ambas cámaras.

En el bloque reiteraron su convicción de que el proyecto es admisible y anunciaron que solicitarán a un panel de juristas que emitan, al respecto, un informe técnico.

Finalmente, llamaron al Gobierno y a los parlamentarios de Chile Vamos a patrocinar y apoyar esta medida, por ser de suma urgencia, y existir amplio consenso social sobre su justicia y necesidad.