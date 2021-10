Boric desde La Araucanía: "Frente a las legítimas reivindicaciones del pueblo nación mapuche, diálogo, diálogo y más diálogo"

Gabriel Boric estuvo este fin de semana en la región de La Araucanía, desde donde realizó un llamado al diálogo y a no seguir repitiendo "las mismas recetas que han causado más violencia y más división", criticando de paso el Estado de Excepción Constitucional que se mantiene en la denominada Macrozona Sur.

El abanderado del Frente Amplio sentenció que "en La Araucanía lo que tenemos absolutamente claro es que no podemos seguir con las mismas recetas que han causado más violencia y más división".

"Frente a los delitos persecución eficaz, pero frente a las legitimas reivindicaciones del pueblo nación mapuche diálogo y más diálogo, en eso estamos empeñados y eso es lo que hemos estado haciendo en nuestra visita a los territorios y comunidades", agregó.

En esa misma línea, Boric sostuvo luego a El Austral que de ser electo Presidente, "no habrá operaciones como Huracán, ni Comando Jungla". "Creo que la militarización en La Araucanía es un mal camino. Me parece que debemos sostener un diálogo con perspectiva histórica. Este es un conflicto que no se soluciona solo desde la perspectiva del orden público, acá hay un problema político de fondo donde se necesita restablecer las confianzas y tenemos que hablar de la reconstrucción del territorio del pueblo nación mapuche, de la autonomía y de permitir que un pueblo pueda tener su propia cosmovisión y ejercerla dentro de ese territorio", puntualizó.

Consultado sobre el Estado de Excepción Constitucional que fue decretado en la zona recientemente, sostuvo que "es un fracaso de las políticas del Estado y solo profundiza los errores que se han cometido. Por lo tanto, me parece que es un mal camino".

Tras los dichos de Boric, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmó que Gabriel Boric "fue casi escondido" a La Araucanía y fustigó que "desde ese lugar oculto" llamó a no militarizar la zona.

"Señor Boric, la única verdad es que La Araucanía y Arauco están militarizados hace tiempo ¿y por quiénes? por narcotraficantes y terroristas que vienen matando, quemando y robando hace años a todos los chilenos que viven en esa zona", señaló el abanderado del Frente Social Cristiano.

Kast afirmó finalmente que "no se puede dialogar con armas sobre la mesa, ni menos seguir validando el terrorismo, los asesinatos, incendios, robos y amenazas. No son temas semánticos como dijo usted. Tenemos que recuperar el orden, la seguridad, la justicia y la paz. Eso es tarea de todos".