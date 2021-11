Concejales de Estación Central persiguen inhabilidad del ministro Delgado con reclamación ante el Tricel

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado hizo un "mea culpa" por los "errores" cometidos cuando fue alcalde de Estación Central, pero descartó irregularidades durante sus tres periodos como jefe comunal de esa comuna.

Lo anterior, luego que la Contraloría General de la República determinara que no correspondía autorizar, vía trato directo, piezas de publicidad municipal con el nombre y rostro de Delgado, informó T13. También señaló que el jefe comunal tuvo un rol en la autorización del viaje de dos concejales a Europa para realizar capacitaciones.

Desde el Gobierno trataron de bajarle el perfil al asunto, pero concejales de la comuna presentaron una reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para buscar su inhabilidad.

"Presentamos un requerimiento al TER por notable abandono de deberes, falta a la probidad administrativa y una declaración de inhabilidad, por contrataciones directas no fundamentadas que arroja este sumario administrativo que llega al Concejo Municipal", explicó la concejal María Pacheco.

Señaló que "nosotros cumplimos el rol de fiscalizar, además de tener una auditoría externa que aprobamos en el Consejo Municipal. Una auditoría total que está en proceso de investigación y, de acuerdo a lo que arroje esa auditoría externa, nosotros vamos a pedir y vamos a exigir responsabilidades penales en los que está pasando hoy día en el municipio de Estación Central".

Por otra parte, el concejal Patricio González sostuvo que "perseguimos la inhabilidad de Rodrigo Delgado, que actualmente es ministro del actual gobierno, para que él no pueda ejercer cargos públicos por cinco años".

Rodrigo Delgado se defiende

Delgado afirmó esta mañana al citado medio que "por supuesto que uno hace un mea culpa, si en tres periodos municipales se pueden cometer errores, pero aquí no se cuestiona en ninguno momento que los productos o los servicios que se contrataron no hayan llegado, ni que haya un sobreprecio, ni que se haya pagado demás, ni alguna boleta ideológicamente falsa".

"El sumario es por un cargo, no por los viajes (de concejales a Europa), no por el tema de la imagen publicitaria, es por haber hecho algunas contrataciones directas, que también nos permite la ley, pero a criterio de la Contraloría, sin la suficiente justificación", afirmó el ministro.

Sin embargo, argumentó que la contratación vía trato directo "se justificó, se dijo vamos a extender las actividades de verano de enero a febrero, y se hizo un trato directo con quienes estaban haciendo las obras de teatro en terreno, las actividades con la comunidad en las plazas", aunque señaló que esto no fue considerado suficiente por el organismo.

Consultado sobre por qué no se licitaron estos servicios, explicó que fue "porque no alcanzábamos, enero es un mes muy recargado de actividades y lo decidimos extenderla a febrero, no alcanzábamos a licitar, los plazos no daban para poder llegar (...) el trato directo está permitido, lo que pasa es que hay que justificarlo bien y la Controlaría dijo que 'la justificación no nos satisface".

Con relación a si fue un error publicitar estas actividades con su rostro y nombre, indicó que "en ese momento era algo bastante normal en los municipios y debimos haberlo frenado antes que la Contraloría nos dijera. Pero en ese momento 2015-2016 era bastante normal, todos los municipios ponían siempre el nombre de alcaldes, alcaldesas. En ese contexto, estamos hablando de seis años atrás, hoy por supuesto sería un despropósito hacerlo".

La defensa del Gobierno

Desde el Gobierno también defendieron a Rodrigo Delgado. El vocero Jaime Bellolio señaló que enfrentarán este tema "con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que el ministro Delgado cuando era alcalde, la Contraloría hace ciertas revisiones permanentes de distintos programas y en esto encontró que una sola falta administrativa, que es que hubo un trato directo, es decir, que no hubo una licitación menor para extender actividades que se estaban durante el verano para niñas, niños y adolescentes de la comuna de Estación Central. Eso es".

"Esas actividades se realizaron, estuvieron allí, estuvieron a disposición de las familias más vulnerables de Estación Central y lo que se requería era una justificación de por qué tenía que ser un trato directo y eso pudo haber sido un error, lo que fuese, y por eso se representó. Había otras cosas que todas fueron arregladas y en este es una cuestión absolutamente menor", añadió el secretario de Estado.

Además indicó que "de ahí a desprender lo que otros han hecho de mezclar políticamente esto y empezar a decir de que acusaciones y otros ¿hasta cuándo? O sea, de verdad, lo que uno requiere hoy día es que el Gobierno pueda hacer su pega, que los municipios puedan hacer su pega, que los parlamentarios hagan su pega. Si la lógica de querer destrozar a cualquier persona que piensa distinto a uno no es la lógica democrática".

Por último, dijo que "si alguien recurre a Contraloría o a otra instancia, por supuesto que siempre vamos a colaborar en todo lo que sea necesario, pero vuelvo a repetir: esto ocurrió mientras el actual ministro era alcalde y ya ha aclarado totalmente la situación".