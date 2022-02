Presidente Piñera responde a próximo Gobierno tras críticas por extensión del IFE Laboral: "Si nos acusan de que queremos gobernar hasta el 11 de marzo, me declaro culpable"

El Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondieron a las críticas emitidas por el futuro titular de Hacienda, Mario Marcel, y la próxima vocera de gobierno, Camila Vallejo, por la extensión del IFE Laboral y del Subsidio Protege hasta el 30 de junio, sin antes consultar con la nueva administración.

Marcel cuestionó ayer al Ejecutivo por la extensión de esos beneficios, luego de una reunión con el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, de cara al traspaso de mando. "Compromete recursos públicos, que tienen que ver con medidas que se implementan dentro del periodo del próximo Gobierno sin haber tenido información al respecto", sostuvo.

Posteriormente, las críticas fueron reiteradas por la futura vocera de gobierno, Camila Vallejo. "Nosotros hemos reiterado que este Gobierno tiene mandato hasta el 11 de marzo, pero no puede seguir pretendiendo gobernar posterior al 11 de marzo", espetó.

Frente a los cuestionamientos, el Presidente Piñera respondió -en un punto de prensa por el arribo de vacunas anticovid de Moderna- que "si nos acusan de que queremos gobernar hasta el 11 de marzo, me declaro culpable. Vamos a gobernar hasta el 11 de marzo, pero me sorprende esta reacción del gobierno entrante por muchas razones".

"¿Qué quieren? ¿Que dejemos de fomentar el empleo y de proteger a las madres y los niños? Lo hemos hecho en forma muy responsable. Los recursos para estos programas están contemplados en la Ley de Presupuesto, que es la ley de la nación y para todos los chilenos. Va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No comienza el 11 de marzo", agregó el Mandatario.

"Además de eso, es muy importante que hemos dejado un fondo para el futuro gobierno, tal como lo acordamos con ellos. Existe un fondo de libre disponibilidad, que está absolutamente intacto", complementó.

Respuesta de Delgado

Más temprano, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también respondió a los emplazamientos de Marcel y Vallejo.

"Lo que ha dicho el futuro ministro Marcel no queda muy claro, no queda claro si no le gustan las políticas respectivas al IFE o si querían hacerlo ellos o si nos están cuestionando que el presupuesto 2022, que empieza el 1 de enero, debería comenzar el 11 o 12 de marzo", afirmó.

“Siempre en materia de seguridad, más que quedarme con las palabras del futuro ministro Marcel, me quedo con las palabras, por ejemplo, de la futura ministra vocera de Gobierno (Camila Vallejo), que ha dicho que este gobierno debe gobernar hasta el 11 de marzo y eso estamos haciendo", añadió.