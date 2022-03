Militantes RN acusan que declaraciones de Shalper fueron sacadas de contexto: "La práctica de filtrar conversaciones es una costumbre punga"

Un grupo de militantes de Renovación Nacional (RN) acusó mediante una carta que los dichos del diputado y secretario general, Diego Schalper, resultaron ser una filtración sacada de contexto y tildaron la acción como un acto “punga”. Esto debido a la revelación de las polémicas declaraciones que hizo el parlamentario en un encuentro con su colectivo, donde afirmó que “la tarea que tiene el partido es usar las reformas de Gabriel Boric como un contrapeso de fuerza”.

Durante este martes se filtraron las palabras de Shalper con las que llamó a atrofiar el proceso del órgano constituyente e indicó que se debe “exigir al señor Boric que ejerza su liderazgo dentro de la Convención, y si no, no aprobarle sus reformas”, consignó La Tercera, tras exponer la filtración de esta conversación.

Asimismo, se refirió al desarrollo del nuevo gobierno que asumirá el 11 de marzo, por el que instó a que RN, “más que nunca, tiene que hacer oposición con todo y dejarse caer los primeros tres días donde el ministro de Trabajo (sic) de Boric y decirle ‘ya po, ¿no éramos tan ágiles? ¿Dónde están las capacitaciones?’ Empezar a atrofiar”, agregó el medio citado. Schalper, además, mencionó que hay que quitarle fuerza moral a la Convención. “¿Cómo se le quita fuerza moral? Contándole a la gente que todas las iniciativas populares de normas habrán discutido en promedio una hora las comisiones”.

Ante la polémica que causaron los dichos del diputado, este jueves, un grupo de parlamentarios del partido publicó una carta en La Tercera llamada “Filtraciones”, en la que acusan que las declaraciones de su secretario general fueron sacadas de contexto.

“’Punga’ es una persona que comete actos incívicos para producir molestias o perjuicios a otras personas, especialmente en la vía pública (Dicc. Oxford Languages)”, comienza el texto.

Este continúa sosteniendo que “la práctica de filtrar conversaciones privadas para desacreditar a un adversario interno, sin importar el daño al propio partido, es una costumbre ‘punga’, asociada a un determinado tipo de personas y formas de hacer política, que no es privativo de nuestro sector, aunque parece que tenemos los mejores exponentes del ‘punguerío’, que tanto ha contribuido al desprestigio de la política”.

“La filtración de ciertas expresiones –fuera de contexto– usadas por nuestro secretario general, Diego Schalper, en una reunión con parlamentarios, convencionales y líderes del partido, para abordar el preocupante curso del proceso constituyente, es un acto característico de sectores más interesados en agendas propias que en el rol de Renovación Nacional y el destino de Chile”, añadieron.

“RN hará sus mejores esfuerzos para apoyar a nuestros constituyentes para que el texto constitucional resultante sea razonablemente apropiado; y si ello no es así, resolveremos colectiva y unitariamente la posición que corresponda para el bien de Chile. Frente al gobierno entrante, cuyo éxito o fracaso está íntimamente ligado al proceso constituyente, actuaremos en el mismo espíritu”, aseguraron en la carta.

La misiva fue firmada por Karin Luck, Diego Paulsen, Miguel Mellado, Sebastián Torrealba, René Manuel García, Leopoldo Pérez, Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán, José Miguel Castro y Luis Pardo.

Pese a ello, el miembro de la Comisión Política de RN Víctor Blanco se descolgó de las declaraciones de Schalper en otra carta publicada en el mismo medio y aseguró que, a su juicio, es “imperativo evidenciar que aquella expresión no trasciende en ningún caso lo institucional”, ya que en las palabras de parlamentario no existió un espíritu mayoritario en dicha oportunidad que los haga “pensar que RN postula estas ideas y formas”.

“Muy por el contrario, hemos aportado en la historia de Chile como un partido de diálogo, acuerdos y un profundo cariño por la democracia. En este periodo tan importante para el país, no me cabe duda que no haremos algo distinto que actuar en consecuencia con esa historia”, afirmó.

“El espíritu que debe primar en Renovación Nacional debe ser todo lo contrario a lo expresado por el secretario general: tenemos que colaborar a que las cosas salgan bien, proponer, buscar grandes acuerdos y también oponernos a las iniciativas que parezcan malas para el país; esto, tanto con el gobierno entrante como con la Convención”, continuó.

Para finalizar, Blanco manifestó que como colectividad deben salir del “rechazo permanente a todo y los números como base fundamental de nuestro relato, y pasar a la lógica de propuestas, de ideas y de sueños para el Chile que queremos en la centroderecha, y claramente en RN”.