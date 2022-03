Diputado Gonzalo Winter (FA) reconoce que "estuvo mal" el intento de ingreso de la comitiva ministerial a Temucuicui

El diputado de Convergencia Social (CS), Gonzalo Winter, se refirió al fallido viaje de la ministra del Interior, Izkia Siches y su comitiva ministerial a La Araucanía, donde fueron recibidos con disparos al aire cuando intentaron ingresar a la localidad de Temucuicui.

En conversación con El Mostrador en La Clave, Winter si bien calificó como un error la visita de Siches a la zona, sí valoró precisamente que uno de los primeros viajes haya sido a La Araucanía, para buscar por medio del diálogo soluciones a la violencia.

"Si bien creo que esto estuvo mal y que el resultado es muy malo, también quiero sincerarme. El segundo día de gobierno, la ministra de Interior haya ido, de mala forma a La Araucanía, me molesta. Pero el hecho de que haya ido a La Araucanía en su tercer día de gobierno sí me gusta", dijo.

"Que hubiera estado con los Catrillanca y con la multigremial el mismo día, a las 48 horas de haber asumido como ministra me gusta. Me da la sensación de que van a mirar a los ojos el problema", añadió.

Dicho lo anterior, si bien no quiso dar nombres -"ahora que soy oficialismo cuido las palabras"- sí deslizó la idea de que hay que buscar responsables por este hecho grave. "Así como cuando yo hablé del asesinato de Rodrigo Cisterna, dije que me irritaba esa política como tan de sonrisa y máscaras, quizá esto podría ser una buena oportunidad para ir más allá y decir 'mire, esto se pudo hacer mejor', y no uno abstracto, sino 'se puede hacer mejor' y especificar qué es lo que se pudo hacer mejor", señaló.

"Aquí hubo un error de diseño y por lo que interpreto de la prensa y por las declaraciones de la familia Catrillanca, el error de diseño fue pensar que un sector de la comunidad podía garantizar que ella entraban físicamente. Y no el otro sector. Y al parecer había que conversarlo", dijo en otra parte de la entrevista.

"La impresión que yo tengo es que el error que se cometió, es que la ministra decide hacer un viaje, por lo que he extraído de declaraciones de prensa, que no tenía el sentido de iniciar un diálogo con el pueblo mapuche para reparar las injusticias de los últimos 500 años y en particular de los últimos 140 años, que es cuando el Estado de Chile hace una guerra de invasión consciente, que la gente cree que fue una cosa que se fue dando y no: la guerra de invasión al Wallmapu, perdón que que me desvíe cada vez que me ponen un micrófono, fue algo que se discutió en el Congreso. La ministra no fue a discutir eso, sino que el plan que tenía era ir a La Araucanía y reunirse con víctimas de las situaciones violentas que se dan, de distinto signo, de distinto lado, de distinto bando si se quiere. Entonces ella no fue juntarse con Temucuicui, sino que fue juntarse con Marcelo Catrillanca, en tanto padre de un hijo asesinado. Yo insisto, lo que yo estoy diciendo no estoy hablando a nombre de la ministra Siches, sino que es lo que yo extraigo como lector de la prensa. El plan de ella y el relato que hizo darle a su viaje es juntarse con víctimas, decirle mire, sabe que aquí hay mucha gente que lo pasó muy mal y el Estado de Chile los ve y los escucha. Viene juntarse con ustedes, enfrenta los problemas. ¿Qué pasa? Que quizás el error que se comete es que se va a juntar con el padre de un hijo, pero en Temucuicui, que es un lugar sumamente especial", explicó.