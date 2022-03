Senador (RN) Manuel José Ossandón. "Yo estoy convencido que el camino es la ruta propia"

-Ya pasados los días ¿cuál su conclusión de lo ocurrido en el Senado y que terminó con la UDI y Evópoli apoyando al presidente del PS, y no al candidato de sus socios de RN, en este caso usted?

-No he cambiado mucho la impresión. Hubo un hecho muy grave que no se trata de una disputa de poder, sino una deslealtad muy grande de la Udi y Evópoli que pactaron con la oposición una presidencia que la derecha podría haber tenido por cuatro años. Hasta hoy en RN seguimos sin entender por qué si la derecha como conglomerado tenía los votos para gobernar, dos partidos del bloque optaron por pactar con los sectores de gobierno y repartir los años de regencia. A nuestro juicio haber presidido el Senado era muy importante porque de alguna manera equilibra el poder que los partidos del gobierno tienen hoy en la Cámara de Diputados, la Convención Constitucional y el propio Ejecutivo. Un país necesita miradas distintas y hoy, tal como quedaron estructurados los poderes, nuestro sector no tiene capacidad de influencia en ninguno de los sitos de poder elegidos democráticamente.

-¿Ha existido algún tipo de acercamiento con sus pares de Chile Vamos?

-Puedo responder por mí y la verdad es que hemos estado fortalecidos como partido evaluando todo lo que ocurrió en el Senado. La señal que dieron nuestros ahora ex socios fue muy fuerte para nosotros porque hizo que replanteáramos nuestra presencia en el bloque y también cuál es nuestro objetivo. En mi caso yo estoy en la idea de un progreso social que permita impulsar cambios que permitan hacer de Chile un país más justo más empático con lo que ha pasado después del estallido de 2019.

-El argumento que entregaron sus socios (o ex socios) fue que en este primer año era más importante tener al PS en la cabeza, pensando en cómo defender e influir en la CC en resguardo del Senado. ¿Le hace sentido esa respuesta?

-No me hace ningún sentido. Dicen que quieren defender el Senado, pero al pactar con el oficialismo le hicieron un daño irreparable a Chile y sobre todo a la convención. Justo cuando en el proceso constitucional la izquierda está arrasando con la derecha, era el momento de dar una señal clara de fortaleza y unidad y trasmitir la idea que desde el Senado estábamos vigilantes y fuertes para enfrentar las ideas refundacionales de algunos grupos. Pero la UDI y Evópoli pensaron más en las presidencias de algunos de los suyos y se olvidaron de lo que pasa en el proceso constituyente. Después salen a hablar por prensa que la convención y el proceso constituyente son un mamarracho, pero cuando tuvieron que demostrar su disgusto con acciones tomaron el camino de dividir aún más a nuestro sector.

-Otras de las razones que se han escuchado es que su nombre nunca generó amplio consenso en el sector, y que desde la directiva de RN se apresuraron en la discusión

-Otra falacia. Efectivamente cuando yo me di cuenta que mi nombre no era agradable yo retiré mi candidatura. Y el candidato no fui yo, fue Francisco Chahuán.

-¿Cuánto cree que pesó el haberse abstenido en la acusación constitucional en contra del ex Presidente Sebastián Piñera, y que guardaba relación con el eventual no pago de impuestos y conflicto de interés en la venta de su parte de la propiedad de la minera Dominga?

-Bueno me lo dijeron muchas veces, así que debe ser cierto. Yo estoy súper tranquilo en todo caso porque me abstuve en conciencia y luego de hacer un estudio acabado de los hechos y no como la mayoría que votó en contra por orden de La Moneda. No me arrepiento de abstenerme porque no había pruebas concretas para acusarlo, pero también había muchas zonas grises que dejaban grandes dudas acerca del comportamiento del ex Presidente. Creo que eso fue importante, de hecho creo que no llegar a la presidencia del Senado fue en gran parte una operación de La Moneda a través del operador político y senador designado Claudio Alvarado.-

-¿Existe alguna autocrítica de su parte o de RN por haber quedado fuera de la última instancia de la negociación?, alguna razón de fondo debiese existir.

-O sea haber sido demasiado confiados y creer hasta el último momento que íbamos a llegar a un acuerdo. Ese fue un gran pecado, aunque a nuestro favor podemos decir que jamás habríamos pensado que la UDI y Evópoli negociarían por abajo con el oficialismo. Además pensamos que ellos estaban realmente preocupados por el país, pero en realidad con los hechos demostraron que solo estaban pensando en asegurar las presidencias de Coloma y Kast para el segundo y cuarto año.

-Es difícil de recordar una situación similar, donde al partido con mayor representación de cargos de elección popular se le deja fuera de un acuerdo tan preponderante.

-No sé de ninguno, pero es la lógica de algunos en mi sector que hacen valer los códigos sólo cuando les conviene. Mientras la UDI era mayoría siempre tenían prioridad en las comisiones, en la mesa etc. Y RN siempre respetó ese concepto. Pero ahora como la mayoría era RN ese criterio no corrió. De un día para otro lo que era ley pasó a ser letra muerta. A la UDI le gusta la unidad solo cuando se cumplen las condiciones que ellos imponen. Si alguien se opone a eso, simplemente no hay unidad así de claro.

-¿Qué hizo mal RN?

-Más que hacer mal creo que debemos definir una idea de país que lea lo que está pasando en la sociedad chilena. Rn tiene que entender que debe representar a las personas y no responder a los grandes intereses económicos. Si logramos entender eso, creo que este proceso habrá sido positivo. Hay que ser una derecha más asociada a los intereses ciudadanos que a los empresariales. Un partido que realmente empatiza con el Chile post estallido no puede seguir pensando solo en el capital y en los equilibrios macroeconómicos. También debe bajar a la realidad y comprender que las sociedades tan desiguales son un búmeran para los mismos sectores acomodados que inevitablemente deberán enfrentar un país lleno de conflictividad social. Eso no es bueno para nadie.

-¿Qué significa realmente el estado de reflexión en que se encuentra su partido?

-Yo no estoy en reflexión. Yo estoy convencido que el camino es la ruta propia. La derecha más dura que representa a los otros dos partidos tiene una decisión tomada de negarse a cualquier cambio y seguir en la trinchera. En ese escenario Chite Vamos no tiene ningún sentido.

-¿Han calibrado las eventuales consecuencias de ponerle fin a Chile Vamos?

-La política también es para correr riesgos. Yo me la voy a jugar al interior del partido para pavimentar nuestra independencia y veremos si hay piso para eso.

-¿Cuánto de la rivalidad histórica por quien tiene más ascendencia entre RN y la UDI hay en esta trama?

-Creo que mucho. La UDI siempre ha tenido un comportamiento de poner el pie encima de los demás. Ya pasó con Jaime Guzmán en los 90 cuando hicieron una operación con don Sergio Onofre Jarpa. RN ya llegó a un límite en que no puede seguir siendo pisoteado por sus aliados. Hay que tener un poco de dignidad también.

-¿Qué puede aportar la derecha, en el estado en que se encuentra para hacer frente o acompañar al actual Gobierno?

-Habría que ver cuál derecha. Ahora la UDI y Evópoli son la misma cosa. Evópoli es una UDI un poco más chica, un poco más cuica, de boutique, pero tienen la misma parada.

-Desde el Partido Republicano ya dejaron claro que van a ser una oposición dura en todos los aspectos, ¿cuánto de aquello podría nublar o complicar el actuar de una derecha más tendiente a lo liberal?

-Ellos no están en sincronía con la tiempos. La derecha más autoritaria y que cree que cualquier cambio es una TRAICION a la patria no tiene cabida en este nuevo Chile.

-¿Existe realmente una derecha que apunte al centro y que no se vea complicada por las “sacadas al pizarrón” diarias que ocupa como estrategia el Partido Republicano?

-Yo me siento parte de una derecha progresista en lo social que busca la prosperidad de la sociedad en su conjunto y no solo un grupo . La Prosperidad para mí es el resultado del Bienestar Económico y el Bienestar Social trabajando juntos y en equilibrio. La prosperidad es más que el crecimiento económico y la acumulación de riquezas materiales, y comprende también otras facetas de la vida como la inserción de todos en la sociedad sin cortapisas de origen, procedencia o capital económico

-¿Cuál es su evaluación de la primera semana del Gobierno?

-Estoy preocupado. Es un gobierno que no maneja la agenda y que ha cometido demasiados errores no forzados. Lo de la Araucanía fue de una improvisación supina y han metido la pata en varios temas con lo del cura Berríos y su fallida llegada al Gobierno; los distintos pareceres sobre los presos políticos mapuches, el problema con el príncipe de España, etc.