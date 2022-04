Carabineros agredidos en marcha de la Confech presentan querella por homicidio frustrado

Tres funcionarios de Carabineros presentaron esta jornada una denuncia por homicidio frustrado contra las personas que resulten responsables por las agresiones que recibieron el viernes pasado en marco de la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes Secundarios (Confech).

Patricio Gómez, Carmen Figueroa y Leonardo Quezada, son quienes presentan la querella contra sus agresores, y a su vez buscan que se castigue a quienes participaron como encubridores o cómplices en el ataque sufrido en el centro de Santiago.

Este hecho marcó la agenda noticiosa del viernes, ya que fue el propio Quezada que al verse superado por sus agresores hizo uso de su arma de servicio hiriendo a una persona que se encontraba en el lugar.

El policía indicó que vio peligrar su vida cuando fue golpeado en pleno centro de Santiago, además señaló que los agresores le quitaron su bastón retráctil y su gorra.

"La situación fue muy difícil porque me sentí afectado en mi integridad física. Pensé sinceramente que iba a perder la vida. Tengo familiares esperándome en la casa, entonces eso es lo primero que se te pasa por la cabeza", expresó el funcionario.

"Estaba con dos colegas más, pero no los logré visualizar porque entre quince o veinte personas me estaban agrediendo en el suelo, entonces por eso se me pasó por la mente que tenía que salir de allí", manifestó.