Diputada Pérez acusa "falta de humildad" de parte del Gobierno con la bancada DC: "No vamos aprobar cualquier cosa"

La diputada de la Democracia Cristiana (DC), Joanna Pérez, abordó lo vivido durante la jornada de ayer en la Cámara Baja con los rechazos de ambos proyectos -uno de parlamentarios y otro del Gobierno- que buscaban retiros desde los fondos previsionales de las AFP.

La falangista fue crítica con la actitud del Ejecutivo al recurrir a su bancada para buscar los votos en su iniciativa "acotada" de retiros. Cabe recordar que todos los diputados y diputadas DC votaron en contra de este proyecto, menos Alberto Undurraga.

También te puede interesar:

"Esto demuestra que una cosa es gobernar, y otra -desde el punto de vista de Apruebo Dignidad y las coaliciones- cómo pueden aunar posiciones (...) creo que al Gobierno le falta humildad, creo que es importante que se mire la baja en las encuestas que han tenido y creo que eso debiera orientar a una nueva forma de relación con los partidos, más allá de quienes son o no Gobierno", sostuvo Pérez en conversación con Radio Universo.

Para la diputada, lo de ayer demostró que "el Gobierno no cuenta con los votos para generar grandes propuestas y a veces sólo de quórum calificado, sólo necesitaban 78 votos".

Bajo está línea, Pérez también criticó al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, al indicar que "fue muy confiado a decirnos que tenían los 78 votos; lo único que esperaban era que nosotros nos bajáramos del quinto retiro y finalmente a última hora trataron de sumar a la DC, un partido que ha sido bastante maltratado por esta coalición (...) el Gobierno, a última hora, esperaba que aprobáramos cualquier retiro para no dejar sin algo a la gente y ese algo era muy malo"

La clave para la democratacristiana es una reforma a las pensiones. "Avancemos, de lo contrario, este Gobierno va a pasar inmovilizado esperando a la Convención y no vamos a hacer nada; es un tema de fondo y se va a seguir polvorizando todos los fondos de AFP, porque ya se presentó un sexto (proyecto de retiro) y probablemente vamos a tener problemas", precisó.

Actuar de la DC

Al ser consultada sobre el actuar de la DC durante la votación, así como el Gobierno se ha manejado con ellos, Joanna Pérez fue clara en señalar que esperan un trato distinto y que no los busquen cuando faltan los votos.

"La DC sí quiere un trato distinto desde la propuesta y no en estar esta coyuntura de estar reaccionado y sin la humildad política de conversar y dialogar, porque este proyecto fue lanzado el día antes y sólo se habló con algunas bancadas. Nosotros no estamos disponibles para aprobar cualquier cosa, este era un mal proyecto, burocrático y no se iba a poder implementar", recalcó.

Al referirse al rol del partido como oposición, la parlamentaria detalló que apoyarán las buenas ideas y no las malas. "Nosotros vamos a trabajar pensando en Chile, más allá que nos pongan a la izquierda, a la derecha o al centro", puntualizó.

"Creo que le hace bien a Chile, frente a todos los procesos que están pasando, frente al proceso Constituyente y un Gobierno que no tiene mayoría pero la va a requerir, creo que es un buen contrapeso hoy día para Chile, le hace bien un partido que pueda apoyar lo bueno y decir las cosas que no son buenas", cerró.