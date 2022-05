Baja la cantidad de test PCR para detectar casos Covid-19: nivel más bajo desde diciembre de 2020

Alarma en la comunidad médica nacional ha causado la baja que han tenido los testeos PCR en nuestro país, llegando a niveles que no se veían desde diciembre de 2020 cuando la pandemia vivía su primer año.

Según consignó El Mercurio, durante este mes el promedio semanal de testeos diarios ha estado entre los 30 mil y 35 mil. A diferencia de noviembre de 2021 que se realizaban aproximadamente 70 mil testeos PCR diarios semanalmente, mostrando caso un tercio de los casos actuales.

También te puede interesar:

Al irse al panorama de la región, Chile era el país de Sudamérica que más test PCR realizaba por cada positivo detectado. Ahora se encuentra bajo Perú (100 test por cada caso nuevo), Bolivia (50 test) y Colombia (30 test), nuestro país ahora realiza 10 test por cada caso nuevo, solo supera a Ecuador (9,5) y a Argentina (3,4).

Preocupación en la comunidad médica

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó a través de Twitter que "el número diario de exámenes para covid-19 es peligrosamente bajo para el momento epidemiológico que vivimos".

En tanto, el miembro de la Academia de Medicina y exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Jorge Las Heras. precisó en el mismo medio que "la cantidad de infectados que informamos va siempre directamente proporcional a la cantidad de testeo que se hace".

"Lo que ha estado pasando hoy es que se está haciendo muchos más test de anticuerpos, pero no tenemos control sobre ellos, porque muchos los hace la gente de forma espontánea, los compra en la farmacia y sale positivo, no se lo comunica a nadie, porque como no hay un cuadro tan grave como en los años anteriores, sencillamente no infirma nunca el caso. Entonces, hoy no tenemos una mirada clara de cuán es el grado de infección que tenemos. Porque quizás estamos detectando seis o siete mil casos diarios y la verdad es que estamos teniendo 15 o 16 mil", complementó.







La infectología pediátrica de Clínica Universidad de los Andes, María Luz Endeiza, manifestó que además de la existencia de testeos de antígenos que no son notificados se suma "una menor percepción de riesgo, y porque sabemos que ya hay otros virus respiratorios circulando, la gente tiene a pensar que el resfrío que tiene ahora, que suele ser un cuadro leve si la persona esta vacunada, no es Covid-19. Entonces, muchas personas no se hacen exámenes y pasan un resfrío sin saber que tienen Covid-19 y que pudieron haber contagiado a otras personas".

"Es necesario hacer de nuevo una gran campaña de comunicación de riesgo, porque esto no solo se ve en que la gente se testea menos, sino en que se vacuna menos", cerró la especialista.