Ximena Rincón contraataca a Felipe Delpin: "Yo no sabía que había que ir a buscar un carnet de centroizquierda a algún lugar determinado"

Durante la jornada del pasado sábado 30 de julio, se llevó a cabo el lanzamiento de la plataforma "Centroizquierda por el Rechazo", la que está conformada por distintos movimientos y personeros políticos, entre ellos, la exjefa de campaña de Ignacio Briones, Javiera Parada, y la senadora DC Ximena Rincón, que van por no aprobar el texto de nueva Constitución en el plebiscito de salida del próximo 04 de septiembre.

El hecho generó las críticas del presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpin, quien en medio del lanzamiento del comando de la DC por el Apruebo, manifestó que "esta es la centroizquierda, la verdadera".

En conversación con El Mostrador en La Clave, la senadora Ximena Rincón hizo eco de las declaraciones y respondió al presidente de la democracia Cristiana, Felipe Delpin.

"Yo no sabía que había que ir a buscar un carnet de centroizquierda a algún lugar determinado. Uno el sello de centroizquierda lo tiene por las conductas, la vida y por la acción, y por lo tanto me parecen bastante inapropiadas las palabras de Felipe Delpin, no voy a comentar más sobre eso", enfatizó.

"El carnet de centroizquierda no lo reparte nadie, tiene que ver con la conducta de vida de uno", complementó.

Por otro lado, la parlamentaria respondió a los dichos del Presidente de la República, Gabriel Boric, quien durante la jornada del pasado lunes apuntó a que si la propuesta de nueva Constitución "se aprueba, no se va a depender del veto histórico de la derecha".

"Yo le respondería al Presidente que si se aprueba el texto que nos está proponiendo la Convención va a haber un veto de la izquierda. Esto es lo que tenemos que resolver, no más vetos, lograr un texto que nos permita avanzar", manifestó.

Asimismo, apuntó a que tampoco está por el veto de la derecha, ya que "por eso estamos modificando los quórum en la Constitución, es una reforma que yo presenté porque no los comparto".







"No comparto el texto que hoy día nos rige. No quiero el texto que tenemos, pero no me parece que desde una trinchera pasemos a la otra", sentenció.