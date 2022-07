Presidente de la DC: "Hubiese sido bueno que toda la centroizquierda esté alineado con el Apruebo"

El Presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpin, lamentó la participación protagónica de militantes del partido, tales como Ximena Rincón, Matías e Ignacio Walker y Fuad Chahin, además de Soledad Alvear, José Pablo Arellano y Carolina Goic, en el lanzamiento de la plataforma “Centroizquierda por el rechazo”.

La iniciativa busca "reivindicar el derecho a elegir esta opción de quienes están por una nueva Constitución, pero no por la que propuso la Convención Constitucional". En el lanzamiento participaron las agrupaciones "Amarillos por Chile", "Una que nos Una", "Ni esta ni la Anterior, "Rechazo por una Mejor" y "Movimiento Proyecta", como también figuras de la DC y el Partido Radical.

"A todos los Demócratas Cristianos nos hubiese gustado que respetáramos los acuerdos que se adoptaron en la Junta, eso era lo que se pedía", sostuvo el timonel DC, en conversación con Radio Universidad de Chile.

"La Democracia Cristiana acordó aprobar en el plebiscito de salida el nuevo texto de la Constitución. Esa propuesta que existe que nosotros la discutimos, la analizamos y la Junta Nacional acordó aprobarlo, lamentablemente algunos no han respetado ese acuerdo, se han puesto al margen de los acuerdos de la Junta Nacional", añadió.

De todas formas, consultado por posibles sanciones de parte de la directiva nacional, el también edil de La Granja descartó llevar a cabo alguna acción de este tipo. "No estamos preocupados de entregar antecedentes por las acciones de algunos militantes, afiliados al partido que no han respetado el acuerdo. No estamos dedicados a eso", afirmó. En ese sentido, Delpin reiteró que al menos "la base militante ha respetado el acuerdo de la Junta Nacional, para nosotros eso es lo relevante".

"Hubiese sido bueno que toda la centroizquierda esté alineado con el apruebo, eso es lo que correspondería, pero es así, yo veo las fotos y la verdad es que quienes están ahí han tenido cargos de ministros, han sido autoridades de distintos gobiernos, pero lo importante, yo lo rescato y lo digo, es que la centroizquierda de base, esa que está en el territorio, esa que vive en el día a día con nuestra gente, con nuestros vecinos, con nuestros pobladores, con los trabajadores, con los campesinos está derechamente trabajando por el apruebo y eso es lo que hay que relevar. El verdadero pueblo de la centroizquierda está con el apruebo", sentenció el presidente de la DC, Felipe Delpin.