Ministra Siches responde a dichos de Teillier sobre resultado del plebiscito: "Aunque sea por un voto, éste se respeta"

La ministra del Interior, Izkia Siches, abordó los dichos del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, quien el domingo pasado señaló "salir a la calle a defender el triunfo del Apruebo".

Siches realizó un llamado "transversal a la prudencia en las declaraciones", luego de indicar que "como país tenemos una trayectoria histórica del respeto de los resultados electorales".

"Sin duda este día será histórico, llamo a las personas que están en sus casas a votar y participar activamente como también el respetar fielmente cada uno de los resultados. Aunque sea por un voto, éste se respeta y llamar a las personas a colaborar", respondió la secretaria de Estado luego de ser consultada por las declaraciones, según consignó La Tercera.

Asimismo, detalló al respecto que "hemos estado durante las últimas semanas, los últimos meses, trabajando con los distintos ministerios para que este proceso sea ejemplar, impecable que podamos tener desde que parte la apertura de las urnas, hasta que se cierra el último voto, como también los cómputos finales, que este sea un proceso ordenado y tranquilo".

Al cerrar su intervención, Siches llamó "a los distintos conglomerados y grupos a nuevamente ser muy prudentes y que este sea un clima de paz ese día".

Dichos de Teillier

El domingo pasado, el timonel del PC, Guillermo Teillier, mantuvo una conversación en Radio Nuevo Mundo, en donde señaló que "si gana el Apruebo de manera estrecha la derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado (...).Entonces, ese día yo por lo menos creo, soy un convencido, que ya conociendo los primeros resultados del triunfo del Apruebo hay que salir a la calle a defender ese triunfo, a defenderlo".

Palabras generaron el rechazo en distintos actores políticos, desde el Gobierno hasta el Partido Republicano.

Tras los comentarios de la secretaria de Estado, el propio Teillier a través de Twitter señaló: "Ganará el Apruebo, puede que el resultado sea estrecho, por ello llamé a celebrar y defender. Con personajes como De la Carrera en el rechazo hay que precaverse. He dicho y reafirmo: Lo mejor para Chile es avanzar en paz con la nueva Constitución".

Ganará el Apruebo, puede que el resultado sea estrecho, por ello llamé a celebrar y defender. Con personajes como De la Carrera en el rechazo hay que precaverse. He dicho y reafirmo: Lo mejor para Chile es avanzar en paz con la nueva Constitución.



Respuesta de Vallejo

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también se refirió sobre los dichos de Teillier, enmarcándose junto a la titular del Interior.

"Evidentemente es un llamado general a todos los sectores, y ella (Siches) lo dice, a tener prudencia, porque en un momento se cuestionó la labor del Servel y ante eso algunos dijeron ‘bueno, quizás algunos van a acusar de fraude el resultado si es estrecho’. Pero yo creo que es importante insistir en lo que ha dicho el Presidente, el mismo presidente del Servel (...) que tenemos una institucionalidad que es un orgullo nacional, reconocido a nivel internacional. Y sea cual sea el resultado, además, sea estrecho a favor de uno u otro, esto se respeta y no se cuestiona", expresó al respecto.

Además, la titular de la Segegob agregó que "lo que dijo el presidente del PC, que no me corresponde hablar a mí por él, pero él también saca un tweet aclarando de que es la manifestación de la celebración y la defensa del resultado sea estrecho o no. Entonces aquí nosotros respetamos, gane quien gane, que salgan a celebrar y a manifestarse por el triunfo de cuál sea el sector".

Finalmente, precisó que "en ese sentido yo creo que hay que separar las cosas. Uno es la celebración y la manifestación pacífica y otra cosa es que algunos pongan en duda el resultado porque no les gusta el resultado y en eso la prudencia en general, a todos, porque han habido sectores que han cuestionado esto".