La agenda prioritaria del PPD tras el plebiscito: instalarse en el corazón del comité político del Gobierno

Sea cual sea el resultado electoral del plebiscito de este domingo 4 de septiembre, desde Socialismo Democrático han manifestado su interés por tener un rol de mayor protagonismo en el comité político del Gobierno, tal como lo mencionó hace unos días la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. En conversación en 'Tolerancia Cero', de CNN, la timonel aseguró que “para nosotros sin duda sería un aporte que alguien de nuestras filas estuviera en el comité político, no solo porque nos sentiríamos orgullosos, sino porque creemos que nuestro partido ha ido poniendo temas en la agenda, ha ido adelantándose a la problemática y creo que eso es algo que el Presidente valora y la ciudadanía también”.

Si bien la decisión en torno a un cambio de gabinete ya estaría tomada, desde el Palacio de La Moneda asumen que el resultado del referéndum constitucional podría determinar el cronograma de dichas modificaciones. Tanto el PPD como el resto de los partidos que componen Socialismo Democrático esperan que este cambio en el diseño del Ejecutivo les permita formar parte del núcleo de las decisiones, después de la forzada salida de Jeanette Vega del Ministerio de Desarrollo Social. El partido fundado por el ex Presidente Ricardo Lagos busca tener más influencia al interior de las fuerzas oficialistas, después de autoerigirse como los primeros convocantes a una propuesta de reformas a la nueva Constitución.

Pero las declaraciones de Piergentili en televisión no cayeron bien en la otra coalición de Gobierno, Apruebo Dignidad. Desde este sector consideran que plantear este tipo de cuestiones, a días de que se desarrolle el plebiscito de salida del proceso constituyente, es una jugada riesgosa y que abre la puerta a especulaciones y a críticas respecto a una discusión que –a su juicio– debería desplegarse de forma interna. También relativizan el rol convocante del PPD al acuerdo de reformas a la nueva Carta Magna, pues admiten que varios de los puntos incluidos en su propuesta finalmente no fueron parte del documento final firmado por todos los timoneles del oficialismo.

Al respecto, el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, señaló que "si bien el PPD fue el primer partido en hacer propuestas, muchas de sus propuestas no quedaron consignadas en el documento final, donde hubo un acuerdo entre partidos y entre bloques. Mucho más allá de lo que el PPD dijera, el acuerdo surgió a partir de una convocatoria del Presidente y no porque lo pidió el PPD. En segundo lugar, me parece que es algo de mal gusto pautear por la prensa, pidiendo cargos o el andar exigiendo entrar al comité político. Más aún cuando el primer cambio de gabinete fue con una ministra vinculada al PPD, a causa de errores cometidos por una generación que supuestamente tiene más experiencia y que, finalmente, tropieza en este caso por un error bastante infantil”.

En tal sentido, el parlamentario agregó que para el Mandatario resulta esencial que el comité político esté integrado por gente de confianza y comprometida con el proyecto político oficialista, admitiendo que "no se trata de meter a cualquier persona porque lo pide un partido. En eso, creo que hay conversaciones que se deben llevar más bien en el ámbito privado, de manera institucional, donde existe un canal abierto entre el Presidente y los timoneles de partidos”.

Pero lo cierto es que, más allá del resultado del plebiscito de este domingo 4 de septiembre, el bloque compuesto por el PS, PPD, PL y PR buscaría apostar por modificaciones a la estructura del comité político del Primer Mandatario, actualmente integrado por los ministros Giorgio Jackson (Segpres), Izkia Siches (Interior), Camila Vallejo (Segegob), Mario Marcel (Hacienda) y Antonia Orellana (Mujer). La preocupación surge porque, de estos secretarios de Estado, solo Marcel está ligado a Socialismo Democrático –es independiente, cercano al PS–, y el resto pertenece a partidos de Apruebo Dignidad: Vallejo (PC), Jackson (RD) y Orellana (CS), además de Siches –independiente, pero con fuertes conexiones con dicha coalición–.

En dicho marco, la reciente salida de Jeanette Vega del gabinete de inmediato generó la preocupación de Socialismo Democrático, desatando su urgencia por sumar nuevas fuerzas que permitan apuntar a un equilibrio político entre ambas coaliciones, considerando la inminente modificación del gabinete que el Presidente Boric podría anunciar en los próximos días, dependiendo del resultado de este domingo, y en ese contexto, desde el oficialismo admiten que un eventual triunfo del Apruebo podría "suavizar" el cambio ministerial.

En esa discusión, desde el PPD ha surgido un nombre que en las últimas semanas ha sonado con fuerza como eventual reemplazo de Izkia Siches a la cabeza del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se trata de la exministra secretaria general de Gobierno en la primera gestión de Michelle Bachelet y exalcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, quien en los últimos días ha sostenido, en diferentes apariciones en medios de comunicación, que no ha sido contactada por el Presidente Boric para dicha responsabilidad y que su reinstalación en la esfera pública se justifica solamente por su apoyo a la opción Apruebo.

Sin embargo, un juicio de cuentas que lleva adelante la Contraloría por la gestión de Tohá como jefa comunal de Santiago –que asciende a más de 300 millones de pesos– podría eventualmente frenar la opción de instalarse en un sitio de poder bastante codiciado, como lo es la cartera del Interior. Se trata de una causa que se originó tras una auditoría cursada entre enero y diciembre de 2016. En ella, se estableció que Tohá y 14 colaboradores suyos fueron responsables por gastos improcedentes y sin respaldo, al destinar dineros que iban a educación hacia pagos no acreditados. Una situación que sería considerada grave por los grupos más jóvenes del Gobierno, quienes buscan diferenciarse de la ex Concertación.

Plebiscito como factor determinante

Al respecto, desde Apruebo Dignidad, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, sostuvo que estas conversaciones no se deben hacer a través de la prensa, donde –a su juicio– desde el PPD se le está "subiendo el precio" a la salida de la ministra Vega de la cartera de Desarrollo Social. Además cree que, en un sistema presidencial como el nuestro, quien perfila y diseña el gabinete político es el Presidente de la República y, bajo esa lógica, los partidos políticos políticos no deben dificultar ese proceso de toma de decisiones por parte del Mandatario.







“No es llegar y dejar entrar a todo el mundo que quiera entrar. Creo que Gabriel Boric gana finalmente la reciente elección porque el país le está poniendo al sistema político un desafío que tiene que ver con las razones de porqué se produce la revuelta social en octubre de 2019. Entonces, no es tan sencillo apuntar a que tome el control la política tradicional, por lo que el Presidente debe ser cuidadoso en mantener el espíritu de un Gobierno de transformaciones, que tiene que ver con lo que la sociedad está exigiendo (...). No es tan sencillo tratar de fortalecerse a través de hacer una pugna por entrar a la fuerza a un gabinete, porque debe haber una razón política superior, y por eso es que los partidos políticos tenemos que colaborar para que esa toma de decisiones del Presidente sea lo más libre posible”, dijo Torrealba.

Por su parte, desde Socialismo Democrático valoraron la intención del PPD de sumarse a un comité político que –en su opinión– podría fortalecerse a través de la "experiencia" política de estos partidos, fruto de su participación en los gobiernos de la ex Concertación. Mientras existen especulaciones en torno a que el Presidente Boric podría recurrir a una figura política experimentada para asumir en ministerios como Interior o Secretaría General de la Presidencia, en el oficialismo asumen que un giro hacia una lógica concertacionista podría provocar focos de resistencia, sobre todo en Apruebo Dignidad, donde defienden el discurso de un "Gobierno transformador", alejado de la clase política tradicional.

Para el timonel del Partido Liberal (PL), Patricio Morales, "la presencia de un militante de PPD en el comité político podría ser algo positivo, lo que está relacionado con ir afianzando un equilibrio político entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, lo que va a permitir que la base del Gobierno sea más sólida. Pero es algo que en definitiva recae en la iniciativa exclusiva del Presidente (...). Creo que en el Socialismo Democrático hay personas con experiencia, que puede permitir seguir ampliando la base política del Gobierno. Lo mínimo es que las dos coaliciones tengamos un equilibrio y una forma común de gobernar”, señaló.

Una decisión que recae finalmente en manos del Presidente Gabriel Boric y que, según detallan desde La Moneda, ya estaría tomada. Ahora bien, la fecha y la magnitud de esta modificación en el gabinete son cuestiones que podrían ser afectadas por el resultado del plebiscito de salida del proceso constituyente, donde un hipotético triunfo del Apruebo le conferiría una mayor libertad al Mandatario para la toma de decisiones. Por el contrario, en caso de que el Rechazo se imponga este domingo, el Gobierno se vería obligado a dar una señal fuerte, frente a una oposición que se vería fortalecida y que buscaría, probablemente, vincular de la mayor forma posible este eventual triunfo del Rechazo a un fracaso de la gestión encabezada por Boric. El voto ciudadano será determinante en dicha discusión.