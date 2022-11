TPP11: Canadá, principal aliado del Presidente Boric, decide no firmar "side letters"

Chile sigue su curso para ratificar finalmente el TPP11, pero ojalá con las "side letters" con otros países definidas. Sin embargo, esta idea que ha respaldado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric volvió a sufrir un traspié porque Canadá -uno de los firmantes del acuerdo y uno de los principales aliados del gobierno chileno- informó que no suscribirá a los mecanismos de resolución de controversias entre privados y el Estado.

Así lo informó la canciller Antonia Urrejola -quien se encuentra en Tailandia, en el marco de la cumbre de líderes de la APEC- al afirmar que el país liderado por Justin Trudeau desechó la posibilidad de ratificar estas "side letters".

Te puede interesar:

"Canadá no va a firmar 'side letters', pero sí va a abrir el debate acerca de los mecanismos al interior del CPTPP y en el tratado de libre comercio que tenemos con Canadá", indicó Urrejola, haciendo referencia al memorándum de entendimiento que ambos países firmarán para revisar ese asunto en otros tratados.

"Con Canadá vamos un paso más allá y es que es una declaración conjunta en el que ambos países manifestamos el interés que, una vez que Chile haya depositado el TPP11 y esté vigente en el país podamos tener una discusión sobre mecanismos de solución de controversias dentro de los que es el TPP", añadió.

Según la ministra, la idea del Gobierno de Chile y Canadá es "poder revisar ese mecanismo y asimismo la declaración conjunta implica revisar el mecanismo de solución de controversias del tratado de libre comercio que tenemos con Canadá. Me parece que es muy importante, porque es avanzar en un debate que es internacional y que es lo que hemos estado planteando desde un inicio".

"Seguimos en conversaciones. Tal y como lo dijo el Presidente: Nueva Zelandia no solo accedió a firmar estas 'side letter' sino que también nos dará el apoyo de tener este debate al interior del CPTPP y además Nueva Zelandia va a presidir el CPTPP el próximo año", cerró.







Otro de los países que no va a ratificar las "side letters" es Japón, por lo que el tema no fue tratado por el Presidente Boric con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, en Bangkok". "Tal como hemos señalado, el primer país que nos dijo que no a las 'side letters' fue Japón, así que no fue parte central de la reunión", dijo.