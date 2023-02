Fuego amigo: presidenta del PS dice que canciller Urrejola "ha cometido errores" y espera que "corrija situaciones" al interior del ministerio

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, abordó este martes las críticas contra la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola -cercana a la colectividad socialista-. Al respecto, la timonel del PS reconoció que la canciller "ha cometido errores" y espera que "corrija situaciones" al interior de la cartera.

“La canciller ha cometido errores, particularmente el tema de la filtración es una cosa que no tiene mucha explicación. Espero que adopte algunas medidas al interior del ministerio y corrija situaciones", dijo Vodanovic en conversación con Radio Duna.

"Más allá de eso, me parece que se le ha criticado bastante por temas que no han dependido exclusivamente de la decisión de ella, entonces hay que ser justos, no todo lo que ha ocurrido y dado para hablar es decisión de la canciller”, complementó.

A su vez, dijo que "como todos los ministros y ministras está en el Presidente la decisión de mantenerla o cambiarla. Nosotros como partido vamos a ser respetuosos de aquello que decida el Presidente, porque finalmente a mí lo que me interesa como presidenta del Partido Socialista es que el Gobierno cuente con el mejor equipo para enfrentar este segundo año".

Retorno de Urrejola

La canciller Urrejola retomó el sábado sus funciones, tras adelantar sus vacaciones. La titular de Relaciones Exteriores retornó en medio de críticas, pues figuras opositoras cuestionaron que no estuviese presente ante los incendios que han afectado al centro-sur del país.

Sobre los emplazamientos, Urrejola dijo el domingo: "creo absolutamente que son críticas que tienen una intencionalidad política y no tienen ningún asidero. Muestra de aquello es la ayuda internacional que ha estado llegando estos días".

Las críticas contra la canciller no solo se han ceñido a su ausencia ante los incendios, sino a que a distintos errores bajo su gestión. El más reciente ocurrió el 24 de enero, cuando desde Cancillería se filtró un audio en que se escucha a Urrejola y a su equipo cercano emitiendo insultos contra el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, a propósito de sus comentarios sobre el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero portuario Dominga.