Canciller Urrejola reitera rechazo a críticas por ausencia durante incendios: "Es una falta de respeto por el trabajo que han hecho los funcionarios"

Tras haber regresado a Chile anticipadamente de sus vacaciones en Costa Rica, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), la canciller Antonia Urrejola, reiteró su rechazo a las críticas que surgieron hacia su gestión cuando se encontraba fuera del país en medio de los incendios forestales en la zona centro-sur del país, las que calificó como injustas.

La ministra Urrejola, además de manifestar que fueron dardos "con intencionalidad política", sostuvo que retomó sus funciones por decisión personal y no porque el Presidente Gabriel Boric se lo haya pedido, junto con asegurar que volver antes "no habría cambiado en nada el gran trabajo que ha hecho Cancillería —que quedó en manos del subsecretario Ahumada—".

"Yo puedo calificar cuales son las intenciones, pero sí me parece que efectivamente hay una intencionalidad política (...) desconozco cuál es el origen", dijo la jefa del Minrel, en conversación con radio Cooperativa. En ese sentido, para la Ministra Urrejola, "lo esencial es reconocer que ha habido una gestión impecable de parte de Cancillería, porque las críticas políticas son a mi persona, pero al criticarme a mí están criticando a la Cancillería". Eso, a su juicio, "es una falta de respeto por el trabajo que han hecho los funcionarios".

"Hay muchos ministros que están de vacaciones y me parece que es un derecho laboral de todos de poder descansar. Existen equipos, funcionarios públicos, que hacen su trabajo", agregó Urrejola, en tanto afirmó que "los ministros nunca estamos completamente de vacaciones, estamos siempre en contacto". Esto, "a propósito de estas críticas que me parecen injustas e improcedentes", recalcó.

Finalmente, la secretaria de Estado enfatizó que "a nosotros nos tienen que evaluar de acuerdo a los hechos concretos y la gestión que hemos hecho, y más allá de los errores que se cometen en toda gestión, me parece que los resultados del año pasado dan cuenta de que hemos avanzado en materia de política exterior".

Declaraciones por filtración de audio

La ministra Urrejola se había ido de vacaciones, justo después del escándalo provocado por la filtración del audio sobre el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa. Su ausencia, coincidió con la salida por feriado legal de la subsecretaria de la cartera, Ximena Fuentes, por lo que las labores de coordinación de las ayudas internacionales a raíz de los siniestros las ha realizado el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, quien ejerció como jefe subrogante.

"Lo del audio sin duda fue un episodio complejo y doloroso", declaró al citado medio. Antonia Urrejola lamentó que se le haya achacado a ella el "error", del cual también fue "víctima". "Cuando sucedió, no saben la cantidad de colegas cancilleres de la región y de Europa y de periodistas extranjeros que me escribieron en solidaridad porque fui objeto de una grabación de una conversación privada que se divulgó", contó a la emisora radial.

De todas formas, "no pensé en renunciar", aseguró. "Me sentí muy honrada cuando el Presidente me invitó a ser parte de su gabinete, y voy a estar mientras cuente con su confianza. Yo estoy tranquila con el trabajo que he realizado", expresó quien ha tenido una ocupada agenda incluso desde que llegó al Aeropuerto de Santiago.

La embajadora a de los Estados Unidos en Chile hizo entrega a Bomberos de Chile de una donación de respuesta inmediata que consiste en mangueras de agua y herramientas varias, además de asistencia adicional, para apoyar la labor que realiza bomberos en la lucha contra los incendios en el centro y sur del país. La ceremonia de entrega de la donación contó con la participación de la ministra Urrejola y de la secretaria nacional de bomberos, Valesca Acevedo.

Además, el domingo, la Canciller recibió un contingente de Portugal que se sumó a los más de 700 brigadistas extranjeros que combaten las llamas en Chile.

Mañana, la titular de la cartera de Relaciones Exteriores, junto al Embajador de Francia en Chile Pascal Teixeira da Silva, y al Encargado de Negocios de la Unión Europea en Chile Quentin Weiler, recibe a un contingente de bomberos franceses que colaborará en el combate a los incendios forestales en la zona centro sur del país.