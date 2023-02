Fin de vacaciones: 214 mil vehículos han retornado a la región Metropolitana y accidentes de tránsito han bajado un 19% en comparación al 2022

Carabineros informó que, durante este fin de semana han retornado a Santiago 214 mil vehículos, en marco del final de la temporada estival.

En este escenario, la policía uniformada se ha desplegado en las distintas rutas y con ello han conformado los reportes sobre las vías. A recordar que durante las próximas horas se espera el peak de automovilistas. Se espera el retorno de unos 324 mil vehículos.

El capitán, Christian Irigoyen, de la Prefectura del Tránsito y Carreteras de Carabineros indicó en entrevista con La Tercera, que con respecto al año anterior el flujo vehicular ha disminuido. Misma situación ocurre con los accidentes de tránsito, los que bajaron en un 15% los fatales y en 19% el total.

Si bien por el momento las rutas no presentan inconvenientes, Irigoyen precisa que alrededor de las 20:00 horas se espera el peak de automóviles, por lo que llama a la gente a planificar su regreso, además, de " no andar bajo efectos de drogas ni alcohol, no utilizar los teléfonos celulares (mientras se maneja)".