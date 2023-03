Visiblemente afectado tras pifias en responso, Presidente Boric realiza mea culpa: "Hay que reflexionar respecto a nuestras actitudes en el pasado"

¡Fuera! Ese fue el grito a coro que un grupo de asistentes propinó al Presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior y Seguridad Pública Carolina Tohá, tras su arribo al responso de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, quien recibió un fatal disparo durante un procedimiento policial en Quilpué, en la Región de Valparaíso. La presencia del Primer Mandatario y de la secretaria de Estado provocó la molestia de una parte de la multitud, que además de abuchearlo lo catalogó de "asesino".

La ministra Tohá fue la primera en llegar a la Iglesia Asamblea de Dios en Villa Alemana. A su llegada, recibió pifias, lo mismo que sucedió con el Presidente Boric minutos después. Sin embargo, también hubo aplausos y muestras de apoyo al jefe de Estado, pero no fueron suficientes para cambiar el semblante de preocupación que mostró posteriormente. Tras las muestras de desaprobación, Gabriel Boric voló a La Moneda, donde, visiblemente afectado, realizó un mea culpa por las "actitudes en el pasado".

En su llegada al Palacio de Gobierno, el Presidente Boric, primero, hizo un llamado a la unidad de todos los poderes del Estado para trabajar en la agenda legislativa contra la delincuencia. "Tenemos una delincuencia distinta de la que teníamos hace años", reconoció. Ante esto, según el Mandatario, "nuestras estrategias deben ser distintas y llevadas adelante con unidad".

A su juicio, "no sirven las guerras de trincheras ni los dimes y diretes entre nosotros". Al contrario, agregó, "si no estamos todos unidos, alcaldes, parlamentarios, gobernadores, de todos los sectores políticos para enfrentar la delincuencia, los delincuentes son los que van a celebrar".

Lo cierto es que el Parlamento ya trabaja en proyectos antidelincuencia y en ese sentido, el Presidente Boric se mostró contento con los avances, sobre todo en la ley que tipifica la extorsión y en la llamada Ley Nain. Son siete los proyectos que pretende revisar el Congreso esta semana.

Pero pese a valorar los avances legislativos, a renglón seguido, Boric manifestó que cree que vale la pena "reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado, donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile".

Hoy, dijo, "Carabineros y la sociedad chilena se enfrentan a una amenaza mucho mayor de lo que conocíamos y por lo tanto tienen que contar con todo nuestro respaldo". Con eso, explicó, "me refiero a las herramientas con las que cuentan, el presupuesto, así como también a una legislación que se atenga al respeto de los Derechos Humanos como corresponde".

"Estamos viendo cuál es la mejor manera. Por lo pronto, mañana acudiré a la Escuela de Suboficiales para conversar con parte de los 300 carabineros que tendrán despliegue durante la jornada de mañana e iremos definiendo en conjunto cuáles son las mejores maneras de participar activamente en esto. De manera seria y responsable, sin show, sino con el objetivo de que Carabineros sienta el respaldo que tiene por parte de nuestro gobierno para combatir con todas las armas de la ley, del derecho y las herramientas con las que cuentan, a la delincuencia en Chile", sentenció el Presidente de la República.

Finalmente, el Presidente Boric se refirió directamente a los delincuentes: "Seguramente hoy o mañana hay personas que están preparando actos delictivos. Esas personas tienen que saber que se van a enfrentar a una fuerza policial empoderada que va a responder frente a los ataques y al poder civil que va a prestar el apoyo que corresponde".

"Los invito a que reconsideren este tipo de acciones y en la medida que nos vean unidos como país, y no solamente la clase política, sino también la sociedad, vamos a poder salir adelante con mucha más fuerza", cerró.

Cabe mencionar que la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió ayer disculpas públicas del Presidente Gabriel Boric a Carabineros por antiguos dichos que actuales personeros de gobierno formularon en contra de la institución uniformada. A esa petición se sumó el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza, exministro del Interior e integrante de la comisión permanente de Seguridad Pública de la Cámara Alta. "Yo, efectivamente, creo que eso está pendiente. He leído las declaraciones. Camila Vallejo dice ‘hoy día estamos gobernando’... otra cosa es con guitarra ¿no? Pero yo creo que esto requiere decir: ‘mire sí, yo me equivoqué, en realidad esto no debí haberlo hecho nunca’”, sostuvo el senador en entrevista con radio Infinita.

Por su parte, en una carta que hicieron llegar los diputados UDI a La Moneda, los gremialistas señalaron que es “bastante evidente que la horadación de Carabineros también vino de parte de las autoridades y figuras políticas que, sin medir ninguna consecuencia futura, atacaron de manera sistemática a la institución, exigiendo reiteradamente su refundación e, incluso, incitando a la violencia por medio de símbolos y representaciones que atentaban contra la integridad de los funcionarios, como la figura denominada ‘Negro Matapacos’”. El símbolo aludido es la representación de un perro ya fallecido que acompañaba marchas estudiantiles hace más de una década.

Insulza, también abordó la figura del perro que fue utilizado como ícono durante el estallido social y apuntó a una “mala propaganda” contra Carabineros. “Ayer en el Estado Monumental cuando se tocaba el réquiem para Carabineros, con cornetas para la sargento (Rita) Olivares, hubo gente que pifió, hubo gente que gritó, hubo gente que no guardó silencio”, remarcó.

Video vía Twitter: @belenvelasquez