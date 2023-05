“Infórmate y piensa, luego vota”: El Mostrador te explica la implicancia de votar nulo o blanco

Con el objetivo de aportar a la educación cívica de cara a las elecciones del Consejo Constitucional del próximo domingo 7 de mayo, El Mostrador publica la primera cápsula educativa que resolverá las principales dudas del proceso. A cargo del historiador y director ejecutivo de Momento Constituyente, Rodrigo Mayorga, explica sobre lo que implica votar nulo o blanco en el proceso eleccionario.

A cargo de ellas estará el historiador y director ejecutivo de Momento Constituyente, Rodrigo Mayorga.

“Los votos nulos o blancos son denominados no válidamente emitidos. Estos votos no se consideran en el total de votos válidamente emitidos, por lo cual el porcentaje que recibe cada candidato se calcula considerando los votos que no fueron nulos ni blancos. No es cierto que estos votos se suman a la mayoría o que x porcentaje de votos blancos anulan la votación. No tienen efecto más allá”, explica Mayorga.